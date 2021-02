My Hero Academia: ¿Qué héroe sería el mejor compañero de All Might?

My Hero Academia es una carta de amor tanto para el género de superhéroes como para el manga shonen, que incluye muchas referencias populares de ambos. Esto incluye la idea de los compañeros. Incluso los héroes más fuertes no pueden hacer todo solos, ni siquiera All Might mismo.

Con su increíble poder de One For All y su deslumbrante carisma, el Símbolo de la Paz comprende que necesita personal de apoyo y es bastante exigente con quien forma equipo. La Verdad Noticias te comparte a los que han trabajado mejor con All Might en el pasado y qué héroes son los más adecuados para ser su compañero en el futuro.

El mejor compañero: Sir Nighteye

All Might solía tener un compañero de nombre Sir Nighteye, un hombre paciente y estudioso que adoraba a All Might con todo su corazón. En cierto modo, Sir Nighteye era como Izuku antes de que apareciera el propio Deku, pero en lugar de una relación alumno-maestro, los dos compañeros eran simplemente socios comerciales que aprovechaban al máximo sus respectivos talentos.

En estos días, Sir Nighteye era el cerebro del equipo, usando su intelecto avanzado y el poder de su Previsión Quirk para planificar las misiones de All Might y superar a los villanos de todas las formas y tamaños.

Más tarde, cuando All Might sufrió graves heridas por All For One, tuvo una pelea con Sir Nighteye y este decidió alejarse y fundar su propia agencia de héroes. Encontrar a alguien más con el mismo poder que All Might sería improbable y redundante, pero encontrar a alguien que pueda ofrecer apoyo logístico es extremadamente útil.

Los gustos de Sir Nighteye pueden ejecutar los libros y formular estrategias avanzadas, apuntando efectivamente la fuerza de All Might en la dirección correcta. Los compañeros como Sir Nighteye son valorados por sus habilidades únicas, no necesariamente poderosas.

Agentes: David Shield y Naomasa Tsukauchi

David Shield aparece en la película "Two Heroes"

Algunos de los mejores "compañeros" de All Might ni siquiera son héroes disfrazados. David Shield, por ejemplo, es un investigador estadounidense que construye elementos de apoyo para mejorar el desempeño de héroes como el propio All Might.

David está feliz de mezclarse con los antecedentes en este papel, y tuvo el honor de que el California Smash llevara el nombre de su estado natal. David idolatra a All Might y le brinda apoyo moral además de todo lo demás, demostrando que incluso los hombres comunes y corrientes como él pueden marcar una diferencia real.

Otro gran "compañero" no disfrazado es Naomasa Tsukauchi, un detective japonés que puede olfatear cualquier pista sobre la actividad de los villanos y profundizar. Este trabajo de recopilación de información es vital para ayudar a héroes como All Might a encontrar la ubicación y la actividad de criminales insidiosos.

Posibles compañeros del futuro

Shota Aizawa, conocido como Eraserhead , podría fácilmente tomar el lugar de Sir Nighteye, dada su increíble inteligencia callejera y su talento para el espionaje y el rastreo. El Quirk de Aizawa también podría evitar que los villanos usen sus propios Quirks para tomar rehenes o amenazar a multitudes de civiles, evitando que los villanos ganen ventaja contra la fuerza legendaria de All Might.

Si bien Aizawa también es capaz de luchar como un héroe, sus talentos lo convertirían en un compañero de calibre de lujo para un héroe aún más fuerte, si se tratara de eso, y Aizawa no estaría demasiado orgulloso para decirle que no a All Might.

Mei Hatsume, una carismática inventora

Mei Hatsume es una estudiante de la UA que promete ser una compañera sobresaliente algún día ya que sus habilidades de combate son mínimas pero sus dispositivos son sobresalientes. La peculiaridad de Mei es Zoom, lo que le permite usar sus ojos como telescopios o microscopios y, por lo tanto, jugar con pequeñas y delicadas partes mecánicas con facilidad.

Eso, combinado con el talento y el entusiasmo naturales de Mei, significa que Mei puede inventar casi cualquier elemento para un héroe, como pueden atestiguar Izuku y Tenya Iida. Los inventos de Mei pueden aumentar las habilidades naturales de un héroe, protegerlo de cualquier daño, permitirle comunicarse a larga distancia o negar la desventaja de su Quirk.

Momo Yaoyorozu es otra heroína en formación que puede estar mejor apoyando a un luchador de primera línea en lugar de luchar ella misma. Ella puede crear casi cualquier objeto inanimado de su piel para ayudar a civiles heridos o capturar héroes de bajo nivel.

Supongamos que Mei fuera un compañero de All Might o un héroe similar. Dejaría a los enemigos más fuertes para el héroe principal, mientras capturaría a los rezagados con su Quirk y evitaría que llamen refuerzos villanos o escapen con artículos robados.

Momo también puede ayudar al héroe principal con su capacidad para apoyar a los civiles con vendas, tiendas de campaña, máscaras de gas y mucho más. Incluso All Might, a pesar de su asombroso poder, a veces es demasiado lento para salvar a todos.

No puede estar en todas partes a la vez, por lo que tener un compañero lo ayuda a detectar cualquier problema que se escape y salvar innumerables vidas. Sir Nighteye era su mejor compañero hasta ahora, pero muchos otros héroes también estarían bien preparados para asumir la responsabilidad en el futuro de My Hero Academia.

