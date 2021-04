My Hero Academia: ¿Por qué Deku será más poderoso que All Might?

All Might ha sido el modelo a seguir de Izuku Midoriya en My Hero Academia desde que era un niño, desde el momento en que lo vio salvar vidas con una sonrisa en la televisión hasta mucho después de que adoptó a su alter ego de superhéroe, Deku.

No es solo porque All Might es el símbolo de la paz, aunque este es un factor importante que contribuye al fandom desenfrenado de Deku. Es por la increíble fuerza y las habilidades naturales de All Might. Entonces, ¿cómo podría Izuku superar a un héroe que se ha mantenido en el puesto número uno durante años?

A pesar de que All Might nació Quirkless como Deku, All Might posee todas las cualidades naturales de un héroe. De hecho, el héroe ha confesado que siempre ha podido aprovechar el 100 por ciento del poder de One For All sin experimentar ningún efecto secundario, mientras que Deku no puede hacerlo sin dañarse gravemente a sí mismo.

All Might siempre pudo usar One For All al 100 por ciento (Foto: BONES)

En el anime de Kohei Horikoshi, Deku solo puede usar de manera segura el 20 por ciento de One For All y, para ataques de largo alcance, solo desbloquear el 20 por ciento momentáneamente. Pero el manga de My Hero Academia acaba de revelar que Izuku está destinado a superar no solo a All Might sino a todos sus predecesores.

¡Advertencia! Lo siguiente en La Verdad Noticias continúa en territorio de spoilers. En el capítulo 212, Deku pierde el control de sus poderes durante una competencia entre la Clase 1-A y la Clase 1-B, pero el poder que lo abruma no es One For All.

Es un nuevo tipo de energía que no puede dejar de derramar de sí mismo. Cuando Hitoshi Shinso usa su Quirk de lavado de cerebro para mantener a Deku bajo control, Izuku se encuentra en ese extraño mundo donde no solo puede ver, sino interactuar con los vestigios de One For All.

Esta vez, uno de los predecesores habla directamente con Deku en el capítulo 213, revelando que el poder sobre el que el niño perdió el control era su Don de Látigo Negro. Le prestó su poder porque sintió que lo ayudaría en la competencia.

Deku podrá tener 6 Quirks con One For All (Foto: BONES)

¿Cuántos Quirks tendrá Deku en My Hero Academia?

Deku no solo podrá aprovechar Blackwhip, que es mucho más poderoso de lo que era en su día, sino que también podrá manejar los seis Quirks de sus predecesores. Si bien esto solo es increíble, el vestigio dice que el núcleo de One For All ha ido creciendo en poder desde su creación y que Izuku es quien completará OFA.

Si bien no está claro qué implica completar One For All y cómo se manifestará en Boku no Hero Academia, seguramente será más poderoso de lo que All Might pudo canalizar durante su apogeo. Luego está el hecho de que Deku pronto tendrá el control de seis Quirks y recibirá orientación de múltiples predecesores.

Entonces, aunque Deku solo puede ejercer actualmente el 20 por ciento del poder de One For All, está bastante claro que superará a All Might una vez que pueda desbloquear todo su potencial. Los fanáticos pueden leer el manga de My Hero Academia en MANGA Plus.

