My Hero Academia: ¿Por qué Deku es incorrecto para One For All?

La Guerra de Liberación Paranormal podría estar cerca de llegar a su final, con Midoriya y Shigaraki enfrentándose entre sí tanto física como mentalmente, y para no quedarse fuera, el All For One original hace acto de presencia y explica por qué cree que Deku es todo mal por el poder de One For All.

Con Midoriya acompañado por uno de los poseedores anteriores de One For All en Nana Shimura, el mentor de All Might y la abuela biológica de Shigaraki, ¡esta pelea es definitivamente una para todas las edades cuando se trata de la épica de superhéroes en expansión de Kohei Horikoshi!

¡Advertencia! Si todavía tienes que ponerte al día con el Capítulo 287 del manga de My Hero Academia, es posible que desees alejarte del resto de este artículo porque puede contener SPOILERS.

¿Qué pasa en el capítulo 287 de My Hero Academia?

Tras su titánico altercado físico, la lucha de Midoriya y Shigaraki pasó del mundo físico al mental, ya que ambos se unieron a los espíritus de sus mentores. Shigaraki podría tener que atribuir su poder a su mentor en All For One, pero eso no ha detenido su odio hacia su maestro.

Con All For One vinculado a Shiggy, el aterrador líder encarcelado de la Liga de Villanos cree que Deku no es digno del poder de One For All debido a sus "fracasos" pasados.

"El increíble poder se ha desperdiciado. ¡Se desperdició en alguien que pudiera proteger a un amigo más cercano o al maestro! ¡De hecho, se vieron obligados a defenderlo! ¡Es más, como su maestro, se ha entregado a una ira ciega! Se encuentra inmovilizado, retorciéndose, mirando impotente".

A Midoriya también se unió el hermano de All For One, el portador original de One For All, en Tomura, lo que lo ayudó a liberarse del campo de batalla mental y retener el poder de este Quirk casi invencible.

Sin embargo, el asalto emocional de All For One puede pasar factura, ya que Deku claramente está luchando por enfrentar las graves lesiones de su mentor Gran Torino y su amigo Bakugo en el capítulo anterior del manga de My Hero Academia.

Con el final del capítulo cuando All For One le dice a Shigaraki que se retire para darle más tiempo para absorber el Quirk por completo, ¡el arco de la Guerra puede estar más cerca de terminar de lo que pensamos originalmente! ¿Crees que Deku realmente no es digno del poder de One For All?