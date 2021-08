My Hero Academia One Shot de Endeavor ¿De qué trata?

El anime de My Hero Academia está viendo a Deku, Bakugo y Shoto Todoroki tratando de mantenerse al día con el héroe número uno como parte del Arco de la Agencia Endeavor, con los jóvenes estudiantes de UA Academy logrando mantenerse al día con el rival de All Might.

En un nuevo capítulo especial del manga One Shot, Endeavour recibe una nueva misión que no solo conduce a la película 3 que llegará a Japón este fin de semana, World Heroes Mission, sino que continúa preparando a los Tres Mosqueteros para la oscuridad que avanza constantemente hacia el héroe. sociedad con la Liga de Villanos.

Como Endeavor explica a los tres luchadores contra el crimen, parece que la Asociación de Héroes del Mundo se está preparando para reunirse y ahora Midoriya y sus amigos deben ser evaluados para ver si han alcanzado un nivel en el que puedan unirse.

Por supuesto, la tarea que se les presenta no es tarea fácil, ya que el héroe número uno explica la prueba que deben realizar: "Falla esta prueba y te quedarás en casa. ¡Si quieres acompañarme, tienes que atacarme en tres minutos!" La Verdad Noticias te recuerda que puedes leer el capítulo precuela de My Hero Academia: World Heroes Mission en línea.

¿Cómo termina el One Shot de Endeavor?

Foto: Studio BONES - Endeavor de My Hero Academia

Afortunadamente para los estudiantes de UA Academy, pueden cumplir con la tarea de Endeavour, que juega en el objetivo final del héroe número uno. Normalmente, como se explicó durante la quinta temporada de la serie de televisión, el padre de Shoto no estaría dispuesto a aceptar estudiantes considerando sus rigurosos métodos de lucha contra el crimen.

Pero la Comisión de Seguridad Pública sabe que el Ejército de liberación de súper poderes del manga se está preparando para dar rienda suelta a su lista en el mundo, que actualmente cuenta con más de cien mil miembros. Con Endeavour intentando fortalecer a su hijo y a sus amigos para prepararlos para la amenaza que se avecina, está claro que su entrenamiento ha dado sus frutos.

¿Dónde queda My Hero Academia película 3?

El especial de Endeavor confirmó que la tercera película de la serie Shonen tiene lugar durante el Arco de la Agencia Endeavour, y ahora después de los eventos del Arco de Guerra que tendrán lugar en la sexta temporada.

Como la película seguirá tanto a los jóvenes héroes de UA Academy como a los héroes profesionales del mundo que se enfrentan al culto conocido como Humanize, parece que la comunidad de lucha contra el crimen necesitará toda la ayuda que pueda obtener. Por otra parte, La Verdad Noticias te recuerda que Tokio 2020 retrasa nuevos episodios de My Hero Academia temporada 5.

