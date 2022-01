My Hero Academia: Misión Mundial de Héroes, reseña de una gran película

Contamos los días para disfrutar la película My Hero Academia: Misión Mundial de Héroes en cines de México y otros países de Latinoamérica. Es el tercer largometraje de la franquicia creada por Kohei Horikoshi y sin duda podemos decir que tiene todo para triunfar en taquilla.

Titulada MHA: World Heroes Mission en inglés, su historia continúa con la saga de los jóvenes héroes en formación mientras intentan salvar al mundo en una nueva entrega cautivante y repleta de acción que se suma a esta franquicia de enorme éxito mundial.

Dirigida por Kenji Nagasaki, tiene una duración aproximada de 104 minutos. Llegó poco después de la quinta temporada de la serie televisiva My Hero Academia, que se transmite actualmente en los servicios de streaming de Funimation y Crunchyroll.

Reseña My Hero Academia: Misión Mundial de Héroes

Foto: TOHO Animation "Estudiantes de la Academia UA"

La película My Hero Academia: Misión Mundial de Héroes se disfruta por sí sola, pero es recomendable verla junto con la quinta temporada de la serie. Aquellos que siguieron el Arco de la Agencia de Endeavor notarán la secuencia de acción al inicio del largometraje.

Su historia decidió ir directo a la adrenalina desde los primeros minutos. A diferencia de las dos películas anteriores My Hero Academia: Heroes Rising (2020) y My Hero Academia: Two Heroes (2018), MHA: Misión Mundial de Héroes creó una trama canon con nuevos personajes.

Uno de los más carismáticos es el co-protagonista Rody Soul de My Hero Academia World Heroes Mission. Este vino acompañado del divertido y adorable personaje Pino (con voz de Isis Crystal Leyva).

Foto: TOHO Animation "Izuku y Rody"

Precisamente, Rody Soul (interpretado por el actor mexicano Samuel Lazcano en español) acompañará a Izuku Midoriya 'Deku' (interpretado por el actor venezolano Sebastián Reggio) en un peligroso camino tras ser culpado por un crimen que no cometió.

Muchos estudiantes de la Clase 1-A se encuentran realizando su estadía en diferentes agencias de héroes y serán la clave para combatir a los villanos de Humarise, quienes fueron liderados por el antagonista Flect Turn (con voz del mexicano Gabriel Basurto).

Aunque Katsuki Bakugo (con voz del actor y director Rómulo Bernal) y Shoto Todoroki (interpretado por el colombiano Juan Felipe Sierra Cortes) tienen un mayor protagonismo en la película, sus otros compañeros de clase fueron dejados un poco de lado.

Esto es entendible, ya que Deku, Bakugo y Shoto se encuentran trabajando en la Agencia de Endeavor. La mayor parte del tiempo veremos a Izuku junto a Rody. El primero mostrará su nuevo Quirk “Black Whip” (Látigo Negro) por primera vez en la pantalla grande y un mayor control de sus habilidades generales de One For All.

En consecuencia, tendremos espectaculares momentos de animación con Izuku Midoriya haciendo “parkour”, nuevos ataques de Katsuki Bakugo con su Quirk “Explosión” y Shoto Todoroki combinando sus Dones “Frío y Caliente” al mismo tiempo.

Acerca de los villanos Humarise

Foto: TOHO Animation "Flect Turn, líder de Humarise"

Como el plan global de Humarise es eliminar todos los dones, los Pro Héroes y estudiantes de la UA deben trabajar juntos para localizar peligrosas bombas en todo el mundo. Estas bombas detonarán en menos de 2 horas y tienen la droga Trigger que conocimos en la cuarta temporada de Boku no Hero Academia animada por estudio BONES.

En consecuencia, los humanos con Quirks pierden el control de sus poderes y corren el riesgo de morir. Parece que esta jugada de los villanos es clave para toda la emoción y drama que continuará en el resto de la película.

No veremos mucho desarrollo de nuestros personajes principales como Izuku, Bakugo, Shoto y Ochako. Sin embargo, sí tendremos una presentación de nuevas estrellas como Rody Soul, junto con los recién llegados al anime como el héroe alado Hawks (interpretado por el mexicano Miguel Ángel Leal).

Foto: TOHO Animation "Hawks y Fumikage Tokoyami"

Anteriormente, en La Verdad Noticias platicamos con Izuku y Hawks de My Hero Academia: Misión Mundial de Héroes. Sebastián Reggio y Mike Leal compartieron cómo fue grabar la película al español con dirección del talentoso actor Rómulo Bernal.

Recordamos que Funimation, el líder en el mercado del anime sirviendo a fanáticos en todo el mundo, presenta la próxima y emocionante entrega cinematográfica del popular anime Boku Hero Academia en cines de México y Brasil el 6 de enero de 2022

The Kitchen fue la empresa que supervisó todo el doblaje y subtitulado en español latinoamericano y portugués brasileño. Mientras que la canción principal de la película World Heroes Mission se titula “Empathy” y fue interpretada por la banda japonesa Asian Kung-Fu Generation.

En conclusión. My Hero Academia: Misión Mundial de Héroes es una película perfecta para disfrutar en cines. Tiene escenas divertidas y emocionantes desde el comienzo. Compensa la ausencia de sus jóvenes héroes con el debut de otros personajes y comparte más detalles del enorme mundo creado por Kohei Horikoshi.

