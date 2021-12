My Hero Academia: Misión Mundial de Héroes lanza preventa de boletos

Funimation anunció el estreno de My Hero Academia: Misión Mundial de Héroes en salas de cine de México, el 6 de enero de 2022. Las fechas de estreno para otros países latinoamericanos serán anunciadas próximamente.

En esta ocasión, La Verdad Noticias informa que a partir del 14 de diciembre ya puedes comprar los boletos para la tercera película de la exitosa franquicia de Kohei Horikoshi. Su lanzamiento en Japón fue el 6 de agosto de 2021 y ha recaudado más de 41 millones USD.

Funimation se encarga de distribuir la tercera película de Boku no Hero Academia en Latinoamérica tanto en su idioma japonés con subtítulos (español latino y portugués brasileño) como doblada al español. Anteriormente, la película 3 de My Hero Academia suma más de 2 millones en su primer día en América del Norte.

¿Dónde se puede ver la nueva película de My Hero Academia?

Foto: Funimation / BONES "My Hero Academia: Misión Mundial de Héroes"

My Hero Academia World Heroes Mission llega a cines de México el 6 de enero de 2022 y se podrá ver en cartelera de Cinépolis. Al momento de redactar este artículo, la disponibilidad de fechas la muestra desde el 6 de enero hasta el 12 de enero.

Los fanáticos pueden comprar boletos para ver la película My Hero Academia: Misión Mundial de Héroes en México aquí. El enlace anterior te llevará a la sección de “Preventas” en Cinépolis, donde también se muestra la llegada de otras películas como BELLE de Mamoru Hosoda (director de Summer Wars, Wolf Children, Mirai), Sing 2 ¡Ven y Canta de Nuevo!, entre otras.

Trama My Hero Academia: Misión Mundial de Héroes

Funimation describe la trama de la película como: “Los estudiantes de la escuela secundaria UA. Izuku Midoriya, Katsuki Bakugo y Shoto Todoroki enfrentan la mayor crisis en la historia de My Hero Academia, ¡con solo dos horas para salvar al mundo!”

“Durante una pasantía con la Pro Hero Endeavor Agency número uno, Deku y su nuevo amigo Rody se encuentran con que son buscados en todo el país por un delito que no cometieron. ¿Podrán Deku y sus amigos detener el plan global de Humarise de eliminar todos los dones?” El elenco de voces en español de la película incluye a:

Izuku Midoriya - Sebastián Reggio

Katsuki Bakugo - Rómulo Bernal

Shoto Todoroki - Juan Felipe Sierra Cortes

Endeavor - Manuel Ricardo Bastos

Flect Turn - Gabriel Basurto

Pino - Isis Crystal Leyva

Rody Soul - Samuel Lazcano

La película es dirigida por Kenji Nagasaki y tiene una duración aproximada de 104 minutos. Este es el tercer filme de la franquicia My Hero Academia y llega poco después de la quinta temporada de la serie televisiva My Hero Academia que se transmite actualmente en el servicio de streaming de Funimation.

Las dos películas anteriores de Boku no Hero Academia son My Hero Academia: Heroes Rising (2020) y My Hero Academia: Two Heroes (2018). ¿Qué piensas de My Hero Academia: Misión Mundial de Héroes? Finalmente, te recordamos que una sexta temporada de la serie actualmente está en producción con estudio BONES.

Conoce las últimas actualizaciones del anime. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Mata ne!