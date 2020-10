My Hero Academia: Los 10 trajes de héroe más geniales del anime

¿Qué es un superhéroe sin un traje que pueda llamar suyo? Rara vez los superhéroes usan uniformes como los soldados. En cambio, un héroe, como los de My Hero Academia, crea una imagen única para sí mismo mediante sus poderes, su credo personal y, por supuesto, su traje. Los villanos a menudo hacen lo mismo, aunque sus disfraces están diseñados para asustar a las personas en lugar de inspirarlas.

Un héroe, villano o estudiante héroe necesitará un traje memorable para llamarlo suyo, como insignia de su honor y profesión. En el mundo de MHA, algunos de los héroes, villanos y estudiantes tienen disfraces realmente notables en función y estética. Es subjetivo, claro, pero algunos trajes pueden terminar siendo más populares que otros.

10. Katsuki Bakugo

Nombre temporal del héroe: King Explosion Murder (qué idea). Katsuki es el honesto explosivo impulsivo de la clase de héroe 1-A, y tiene un traje de héroe a juego. Su atuendo deja su cabeza descubierta (aparte de una máscara para los ojos) y no tiene una capa, pero sus antebrazos están contenidos en una carcasa en forma de granada.

Se ven geniales, pero eso no es todo. Con ellos, Bakugo puede controlar la fuerza y la dirección de sus explosiones, reduciendo la tensión en su cuerpo mientras hace que sus ataques sean más efectivos. Sus botas de combate se ven resistentes y elegantes, y la combinación de colores negro, verde y naranja es brillante.

9. Tenya Iida

El traje de heroe de Iida se basa en el de su hermano mayor, Tensei Iida, y es un traje completo de armadura blanca con detalles en azul oscuro. Su cabeza está completamente encerrada en un casco, pero sus ojos aún son visibles, lo que lo convierte en una apariencia sorprendente.

Como muchos disfraces de héroe, el atuendo de Ingenium está diseñado para hacer que su peculiaridad sea más efectiva. Los puertos del motor de la pantorrilla de Iida se conectan con los de su equipo, lo que hace que sus carreras de alta velocidad sean aún más potentes que nunca.

8. Yuga Aoyama

Can't Stop Twinkling Aoyama Yuga es conocido por destacar. Si bien su destreza de combate es bastante limitada hasta ahora, este chico claramente pensó un poco en su traje, y se nota. Tiene la forma de una armadura, completa con una elegante capa morada y adornos dorados para que realmente resalte.

También tiene una lente grande para mejorar su peculiaridad de láser de ombligo, y sus ojos están protegidos del resplandor con algunos lentes rojos salvajes directamente de Gurren Lagann. Si Aoyama entrena duro, puede convertirse en un gran héroe y verse genial todo el tiempo.

7. Hanta Sero

Cellophane, o Hanta Sero, está basado en un héroe de cómic, como algunos otros personajes de este anime, y en este caso es Spider-Man. Sero puede emitir largos chorros de cinta desde sus codos, y es más efectivo de lo que parece.

Su disfraz tiene una paleta de colores llamativa de naranja, blanco y negro, y deja sus brazos desnudos para que pueda expulsar la cinta con facilidad. Su casco cubre toda su cara para protegerse, e incluye una mandíbula con forma de dientes de un dispensador de cinta. Casi parece un villano, pero no te preocupes, seguro que Sero es uno de los buenos.

6. Mr. Compress

Ahora un villano se une a esta lista y sabe lucirse. Algunos miembros de La Liga de los Villanos tienen una vestimenta bastante sencilla, como Muscular y Moonfish, pero Atsuhiro Sako, o Mr.Compress, es sabe destacar con este elegante atuendo. Lleva botas blancas muy acampanadas y pantalones negros, y una gabardina amarilla cruzada junto con guantes rojos. Para colmo, usa una máscara (como la máscara de Rimuru Tempest en That Time I Got Reincarnated as a Slime), así como un sombrero de copa.

En total, esto lo hace parecer un mago de escenario, y eso se ajusta a su peculiaridad, que puede reducir los artículos a canicas en forma de píldora.

5. Tsuyu Asui

Froppy es una chica rana y una fuerte candidata a la "chica más dulce", con su comportamiento educado, apariencia encantadora y su gran lealtad a sus amigos.

Su disfraz de héroe también acentúa su tema de rana, y es bastante detallado. Ella usa anteojos grandes de alta potencia en su frente, y su atuendo es verde, amarillo y negro con guantes grandes de color beige. Tsuyu también tiene botas con forma de patas de rana, y mantiene su largo cabello atado en forma de moño para mantenerlo fuera del camino.

4. Eijiro Kirishima

Red Riot es el tipo duro de la clase de héroe 1-A, y tiene una peculiaridad y un traje a juego. Kirishima puede endurecer su piel y convertirla en una armadura, por lo que su disfraz deja su pecho bastante desnudo para una apariencia distintiva.

Lleva unos aparatos negros de aspecto aterrador alrededor de la boca y la frente, y unos engranajes rojos oxidados alrededor de los hombros. Su disfraz se completa con pantalón negro y un cinturón con una gran "R" roja por hebilla.

3. Present Mic

Él es el profesor de inglés en UA, ¡y este chico genial tiene una actitud extravagante y un traje ideal! Como algunos otros disfraces de esta lista, el de Present Mic está orientado a mejorar su peculiaridad. En este caso, un altavoz grande montado en el cuello puede aumentar su peculiaridad de voz a 11 en todos los sentidos de la palabra.

También tiene lentes elegantes, cabello salvaje y un conjunto punk de cuero que bordea la frontera entre héroe y villano (de una manera genial, por supuesto). ¡No olvides sus auriculares para completar el look!

2. Stain

Es uno de los villanos más grandes y malos a los que se enfrentan los héroes, aparte de All For One, y, vaya, Stain parece el papel. Opta por un traje que recuerda algo a los villanos cómicos estadounidenses de la década de 1990, y también se parece un poco a las Tortugas Ninja, pero aterrador en lugar de divertido.

Su atuendo es más práctico que llamativo, pero sigue siendo un look memorable. Stain usa un chaleco y un cinturón cargado de armas, y sus bolsillos tienen cuchillos. También tiene muñequeras y vendas para una apariencia robusta, y también tiene un pañuelo rojo fresco y vendajes alrededor de sus ojos como una máscara. Mantiene su katana enfundada en su espalda.

1. Inasa Yoarashi

Inasa Yoarashi, Gale Force es otro estudiante héroe, pero, esta vez, un estudiante de la estimada escuela secundaria Shiketsu. Inasa es un joven vivaz con mucho entusiasmo, y es tremendamente talentoso con su peculiaridad del viento.

Su traje es bastante voluminoso y su guante izquierdo es lo suficientemente grande como para contener varios conductos de ventilación. Sus rodillas también lo hacen, al igual que las hombreras, por lo que Inasa puede lanzar viento desde cualquier parte de su cuerpo. El esquema de color rojo oscuro y beige, y el cuello de piel blanca crean un look bastante impresionante, ¡e incluso tiene una capa! Posiblemente debido al orgullo de la escuela, usa su sombrero de uniforme escolar Shiketsu mientras está en modo héroe.

¿Cuál es tu traje de héroe favorito en My Hero Academia?