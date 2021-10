My Hero Academia, Jujutsu Kaisen y Demon Slayer son los reyes de Shonen Jump

El mundo del anime es un lugar más amplio y diverso que nunca. Mientras que el mundo del shonen en particular está en buena forma. Las ventas de manga son fuertes en todo el mundo y la animación japonesa se ha vuelto más común que nunca.

Lo anterior hace que este sea el contexto adecuado para los nuevos "tres grandes" para el manga y anime shonen en particular. En la década de 2000, tres títulos componían los llamados tres grandes de Shonen Jump: Bleach de Tite Kubo, Naruto de Masashi Kishimoto y One Piece de Eiichiro Oda, los tres elementos básicos de la acción shonen.

Ahora, ha llegado una nueva generación. En base al contenido bien perfeccionado, la popularidad y el gran atractivo de estas series, es seguro decir que Demon Slayer, Jujutsu Kaisen y My Hero Academia se han convertido en los tres grandes de la actualidad. La Verdad Noticias explicó anteriormente todo sobre el género Shonen en el anime.

¿Cuáles son los grandes shonen?

Tres grandes de Shonen Jump clásicos "Bleach, Naruto y One Piece"

Los grandes shonen en la década de los 2000 fueron Bleach, Naruto y One Piece. En los años 2020’s podemos decir que los más exitosos son Kimetsu no Yaiba, Jujutsu Kaisen y Boku no Hero Academia. Otros títulos que se destacan son Black Clover, Boruto: Naruto Next Generations y Chainsaw Man. A continuación, hablemos de las ventas de manga.

Algunos factores pueden influir en la determinación de los "tres grandes" no oficiales de los shonen modernos, y uno de ellos es el volumen de ventas de manga. Los tres grandes originales de Shonen Jump disfrutaron de fuertes ventas durante su apogeo, y One Piece, que aún está en curso, continúa ocupando el primer lugar entre las ventas de todas las series de manga de todos los tiempos.

Sin embargo, One Piece de Eiichiro Oda fue heredado de una generación anterior: las series más nuevas y más jóvenes son el foco ahora, y dólar por dólar, pueden rivalizar con las aventuras de los Piratas Sombrero de Paja.

La serie de manga de Jujutsu Kaisen, que se lanzó el 5 de marzo de 2018 en Shonen Jump, superó recientemente la marca de 55 millones de volúmenes, lo que ya la coloca en el escalón superior del manga más vendido.

Lo anterior, hablando volúmenes (sin juego de palabras) a la calidad y amplitud de la historia. De hecho, solo el volumen 17 vendió 2,5 millones de copias en su primera tirada. De hecho, Jujutsu Kaisen aumentó sus ventas un 600 por ciento de manga, gracias a su adaptación de anime por Studio MAPPA.

Demon Slayer terminó recientemente con el volumen 23 en Shonen Jump, y solo su volumen final vendió poco menos de 5 millones de copias en la primera mitad de 2021. En general, el manga de Koyoharu Gotouge disfrutó de ventas masivas durante su ejecución, en parte debido a la adaptación de anime mega-popular del estudio Ufotable.

La serie Demon Slayer ha vendido más de 150 millones de copias desde su debut en la revista Weekly Shonen Jump, lo que la hace fácilmente clasificable como material de los "tres grandes".

My Hero Academia de Kohei Horikoshi actualmente tiene 32 volúmenes, y en abril de 2021, la serie tenía un total de 50 millones de copias en circulación, y la mayor parte de ellas se vendieron en Japón.

Boku no Hero Academia también fue el octavo manga más vendido de cualquier género en 2020. Ventas tan sólidas, junto con ganar el Premio Harvey al Mejor Manga en 2019, hacen de My Hero Academia una clara apuesta por el estatus de "tres grandes". Por otra parte, Chainsaw Man ganó el Harvey Award al mejor manga de 2021.

Los nuevos tres grandes de Shonen Jump

Nuevos tres grandes de Shonen Jump "Demon Slayer, MHA y Jujutsu Kaisen"

Los tres grandes originales crearon una plantilla para lo que se "suponía" que eran los tres grandes para shonen, y las tres series originales (Bleach, Naruto y One Piece) establecieron un estándar simple pero elevado para todos los títulos futuros de Shonen Jump.

Esas tres eran historias de acción clásicas con elementos de fantasía, desde piratas gomosos hasta Soul Reapers con espadas mágicas, y estas series fueron claramente diseñadas para convertirse en aventuras largas pero en constante evolución con un elenco masivo de personajes y sistemas de combate flexibles.

Esto permitió que los tres títulos innovaran continuamente en sus fórmulas y se mantuvieran frescos, sin dejar de ser fieles a sí mismos. Estas series, como shonen clásicas, también tuvieron un gran atractivo mucho más allá de los lectores / espectadores varones jóvenes objetivo.

Las historias atraen a los fanáticos de todas las edades y sexos, y esa es una manera rápida de convertirse en algo "grande", especialmente con personajes masculinos y femeninos fuertes, emocionantes y ligeramente vulnerables en esas historias.

Jujutsu Kaisen, My Hero Academia y Demon Slayer tienen mucha competencia dentro y fuera de Shonen Jump, desde el recientemente concluido Attack on Titan de Hajime Isayama hasta el drama delictivo que viaja en el tiempo de Tokyo Revengers de Ken Wakui.

Sin embargo, los títulos anteriores están más cerca de los tres grandes originales en espíritu y pueden considerarse sucesores espirituales directos. Demon Slayer y Jujutsu Kaisen son claramente evoluciones de Bleach, y el autor de Jujutsu Kaisen confirma que la serie sigue el modelo de la narración y el estilo artístico de Tite Kubo.

En términos de diseño de personajes, ambientación, narración de historias y sistemas de combate, estos tres son más parecidos a Naruto de Masashi Kishimoto, Bleach y One Piece que a series como Attack on Titan, y eso los convierte en candidatos más obvios para convertirse en los próximos tres grandes shonen.

De ninguna manera esto disminuye el excelente contenido de Attack on Titan o Tokyo Revengers, pero cuando se trata de un atractivo más amplio y de estar a la altura de los estándares y el estilo de los tres grandes originales, Demon Slayer, Jujutsu Kaisen y My Hero Academia están en la cima de Shonen Jump.

Finalmente, todos se inspiraron claramente en los tres originales mientras refinaban y perfeccionaban la fórmula para una nueva generación. Aprendieron lecciones vitales de sus antepasados y continuaron su legado, todo mientras tenían sus propias voces frescas y únicas. Solo una verdadera serie de "tres grandes" shonen podría lograrlo y Shonen Jump los tiene.

