My Hero Academia: Fans quedan impresionados con COSPLAY de Nejire Hado/Foto: Comicbook

Una cosplayer de My Hero Academia ha mostrado su increíble versión de uno de los '3 grandes' de UA High School, la poderosa y popular Nejire Hado.

My Hero Academia sigue la historia de Izuku Midoriya, un joven nacido sin superpoderes que sueña con convertirse en un héroe profesional.

Un encuentro casual con su ídolo All Might lleva a Deku a recibir la legendaria peculiaridad conocida como One For All, y con sus nuevas habilidades se inscribe en UA High para aprender cómo aprovecharlas bajo la tutela del propio Símbolo de la Paz.

A lo largo de sus años en la escuela, Midoriya conoce a muchos personajes que se vuelven parte de su legado allí, incluido un encuentro con los estudiantes de tercer año Mirio Togata, Tamaki Amajiki y Nejire Hado.

La historia creada e ilustrada por Kōhei Horikoshi ha incrementado su popularidad. Los fans están muy emocionados por saber qué ocurrirá en la siguiente temporada del anime/Foto: JustWatch

Estos tres son los estudiantes más poderosos de UA High y se ganaron el apodo de "Los 3 grandes" gracias a sus habilidades y actuaciones.

Mientras que Amajiki es tímido e introvertido, Togata es exactamente lo contrario, lleno de optimismo e inspiración.

En algún lugar entre sus dos personalidades extremas se encuentra la amable, reflexiva y popular Nejire Hado, quien rápidamente se convirtió en una de las favoritas de los fanáticos después de su presentación como parte de los Estudiantes de trabajo de héroe de la Clase 1-A.

El cosplay de Nejire Hado que ha vuelto locos a los fans

Si bien Nejire a veces puede ser vista como un poco "cabeza hueca" debido a su disposición soleada casi constante, es inteligente, ingeniosa e increíblemente poderosa, con su peculiaridad de Wave Motion que le da la capacidad de convertir su propia vitalidad en energía y la usa para crear poderosas ondas de choque en espiral que envían a los enemigos por los aires.

Sin embargo, usar esta poderosa habilidad agota a la héroe, ya que usa su propia resistencia, lo que a menudo deja a Hado con un gran agotamiento.

Si bien a menudo se la puede ver con su uniforme de la escuela secundaria de la UA, la cosplayer ' elaine.rose.cosplay' ha mostrado su versión del personaje con su atuendo de héroe, completo con el traje azul que Nejire usa en combate, con marcas de color verde menta pálido. y enmarcado turquesa.

El cabello azul de Nejire cae por su espalda, completo con el flequillo que se sienta a ambos lados de su rostro, mientras que sus dos cuernos de cabello en espiral se levantan en lo alto de su cabeza, lo que lo convierte en uno de los cosplays de Hado más precisos que hemos visto.

Desde su lanzamiento como anime en 2016, My Hero Academia se ha convertido en un gran éxito en todo el mundo, y los fanáticos que prefieren el doblaje en inglés pueden verlo al mismo tiempo que sus contrapartes que prefieren el japonés para la temporada 4.

La cuarta temporada del programa ya se ha completado, dejando a los fanáticos ansiosos por más. Desafortunadamente, actualmente no hay información sobre cuándo veremos la quinta temporada, con solo la confirmación de que se llevará a cabo para que los espectadores se aferren en el futuro previsible. ¿Te gusta el cosplay que esta artista hizo del querido personaje de la serie anime?