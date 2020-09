My Hero Academia: Fan crea el arte para un set de LEGO de los Tres Grandes

My Hero Academia es uno de los títulos de anime más grandes que existen y tiene suficiente mercancía para demostrarlo. Desde ropa hasta figuras, no es difícil empezar a coleccionar artículos centrados en el anime. Ahora, parece que LEGO se está incorporando a la serie de forma no oficial gracias a un fan, y todo gracias a sus minifigs personalizadas.

En Twitter, el usuario VivixMolina emocionó a los fanáticos cuando publicaron algunas de sus obras de arte recientes. Como amante de LEGO, el fan publicó el arte conceptual de los Tres Grandes en forma de minifig, como puede ver más abajo. Y no debería sorprender que los fanáticos de My Hero Academia estén obsesionados con el cambio de imagen.

Fanart de Lego de los Tres Grandes

A la izquierda, los fanáticos pueden encontrar a Lemillion en toda su gloria disfrazado. El niño luce su traje blanco y rojo, y la pieza captura todos los acentos dorados y azules de Mirko. Se ha dibujado un conjunto de abdominales cincelados en el torso de la figura, y con una capa en la espalda, Mirio parece lista para pelear.

Lo mismo puede decirse de Tamaki Amajiki en el medio y Nejire Hardo a la derecha. El primero, también conocido como el héroe Suneater, luce tímido gracias a la expresión de su figura. Pero cuando se trata de su atuendo, este diseño de minifig recrea a la perfección todas sus complejidades como en el anime. Tamaki incluso luce viseras púrpuras transparentes y una capa blanca tal como lo hace en el anime.

Mirio Togata, Tamaki Amajiki y Nejire Hado deberían tener su set LEGO oficial

En cuanto a Nejire, la heroína se ve hermosa gracias al tocado de su diseño. El resto de su diseño se completa perfectamente con un traje apto para canon. La heroína incluso tiene algo de energía acumulada alrededor de sus manos y pies como de costumbre, por lo que puedes ver por qué a los fanáticos les encantan estos looks de bricolaje.

Te puede interesar:My Hero Academia: ¿Cuál es el estado de la quinta temporada del anime?

Después de todo, no hay ningún kit LEGO de My Hero Academia a la vista a pesar de que hay un mercado para uno. Y hasta que se satisfaga esa necesidad, artistas como VivixMolina mantendrán satisfechos a los fanáticos.