My Hero Academia: ¿Cómo luce el rostro del villano All For One?

En este artículo de La Verdad Noticias, te compartimos que My Hero Academia les ha dado a los fanáticos una mirada completa a la cara real de All For One con el momento clave del capítulo más nuevo del manga.

Primero debes saber que la guerra final entre los héroes y los villanos de Kohei Horikoshi ha llegado a una nueva etapa intensa, cuando los héroes se han dado cuenta de que todos sus esfuerzos han sido básicamente en vano.

Aunque los capítulos anteriores del manga My Hero Academia han visto a los héroes obtener algunas victorias importantes contra Dabi y All For One, hubo una gran provocación con estas dos peleas que estaba lejos de terminar, ¡ya que ambos villanos se estaban preparando para algún tipo de regreso sorpresa!

Spoilers de My Hero Academia Capítulo 363

La última vez que vimos a All For One en la pelea con Endeavour y Hawks, se burló de que estaba iniciando una táctica final que había estado esperando. Parecía que si bien los héroes pudieron asestar algunos golpes selectos y destrozar su aparato respiratorio, era algo para lo que el villano se había preparado.

Ahora que todo ha cerrado el círculo a medida que recibimos una actualización de All For One hacia el final del capítulo más nuevo de la serie, parece que la pelea lo ha devuelto a su mejor forma con una mirada completa y despejada la cara real de All For One.

¿Cómo es la cara de All For One?

Imagen: Shueisha / My Hero Academia 363 "La cara de All For One"

My Hero Academia ha revelado el rostro de All For One de alguna manera antes, pero siempre estuvo oscurecido por algún tipo de sombra u oscuridad como un misterio adicional. El Capítulo 363 de Boku no Hero Academia finalmente arroja todo esto por la ventana con sus momentos finales cuando su plan con Shigaraki Tomura parece ponerse en marcha.

Al notar que en la pelea anterior los héroes tenían villanos actuando a la defensiva, All For One declara que no volverá a suceder de esa manera mientras se prepara para "violar" el mundo y avanzar hacia su gran deseo para el futuro.

Su piel quemada y deshilachada comienza a desprenderse, y se revela que su forma principal está debajo. A medida que el caparazón se resquebraja a su alrededor, su nuevo estado potenciado parece ser una extensión de los Quirks que ahora está experimentando con Shigaraki.

Es una mirada aterradora para el villano (que dice mucho considerando su apariencia anterior), especialmente porque aún no se sabe qué tipo de fuerza le otorgará este regreso a su rostro anterior.

Pero, ¿qué opinas de esta mirada completa a la cara de All For One? ¿Qué crees que significa para su nivel actual de poder? Por otra parte, los primeros episodios del anime My Hero Academia Temporada 6 finalmente se proyectaron para algunos fanáticos afortunados y muchos de ellos elogiaron la calidad de la animación.

