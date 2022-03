My Hero Academia: Censuran el busto de Midnight en My Hero One's Justice 2

Los fanáticos de My Hero Academia están acusando al DLC My Hero One's Justice 2 de Bandai Namco con censura de Midnight, luego del lanzamiento del tráiler de su personaje. A continuación, La Verdad Noticias te comparte todos los detalles.

Nemuri Kayama, también conocido como el "héroe con clasificación R" Midnight, tiene el poder, o peculiaridad, de enviar a sus enemigos a dormir. Ella hace esto a través de un "aroma" liberado de su piel y, como tal, su disfraz presenta áreas que se pueden arrancar para liberar el gas.

Midnight es uno de los personajes de My Hero Academia mujeres más poderosos. Sin embargo, parte de su disfraz de héroe (el traje blanco que usa debajo de la ropa de estilo dominatrix) habría sido censurado en el juego My Hero One's Justice 2. Abajo te dejamos las purebas:

Si bien Midnight ha explicado la necesidad de su disfraz, “poder arrancar partes de él en medio de la pelea para usar sus poderes”, otros destacaron cómo su primer disfraz resultó en la creación de las regulaciones de vestuario de héroe sobre la cantidad de piel que un héroe puede mostrar.

Además, Midnight ha mostrado una personalidad sádica y coqueta, y aparentemente se excita con cualquier forma de "pasión" de sus estudiantes. Sin embargo, también ha demostrado intelecto, amabilidad y valentía a medida que las situaciones se volvían terribles. En resumen, el personaje ha mostrado más profundidad que un mero fan-service.

Como tal, los fanáticos acusaron a My Hero One's Justice 2 de Bandai Namco de censura. Su leotardo ahora cubre su pecho y, aunque todavía expone un poco sus caderas, puede estar más cerca de su cinturón.

Foto: My Hero Academia "Midnight" My Hero One's Justice 2

Curiosamente, también parece que Midnight puede usar su peculiaridad sin arrancar partes de su disfraz. Es más, esta supuesta censura no se restringe al mercado occidental, ya que ocurre lo mismo en el tráiler japonés.

No arrancar pedazos de su propio disfraz puede deberse a restricciones presupuestarias. Midnight tendría que arrancarse el mismo trozo de ropa una y otra vez (reparándolo cada vez), o un trozo diferente cada vez y reflejar el daño a su traje durante la pelea.

I mean, look closely to this gif.https://t.co/d2FCUaMieM — セリエマ�� (@seri3ma) March 18, 2022

Los cambios en su atuendo no han pasado desapercibidos y los fans expresaron su descontento y acusaron a la empresa de censurar al personaje. "Obtuve la censura de Toonami al nivel de los 90 sobre ella", descartó @ThiefKingIX. "Pensé que habíamos aprendido la locura de tales cosas", escribió otro fan en redes sociales.

Dejando a un lado a Sony, los propios Bandai Namco se han involucrado previamente en la censura. Tales of Berseria tuvo una escena censurada de un niño siendo empalado, como declaró Bandai Namco "no nos permitiría mantener nuestra calificación actual de 16".

También se debe tener en cuenta que en My Hero One's Justice 2, My Hero Academia censura el controvertido traje de Momo. Esto a pesar de que presenta un escote expuesto con un escote pronunciado que llega hasta su ombligo.

Conoce las últimas actualizaciones del anime. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Mata ne!