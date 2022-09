My Hero Academia Capítulo 368 imágenes y spoilers filtrados en línea

El Capítulo 367 de My Hero Academia, que se lanzó la semana pasada, tuvo el momento que los fanáticos esperaban con impaciencia, ya que Deku finalmente apareció para salvar el día. El Capítulo 368 continúa el buen trabajo de su predecesor y describe una batalla por la generación.

El manga Boku No Hero Academia creado por Kohei Horikoshi, sigue la historia de Izuku Midoriya (Deku), quien es parte de un mundo donde el 80% de la población nace con diferentes tipos de peculiaridades (superpoderes).

Entonces, si eres un lector de manga o quieres saber más sobre el último capítulo #367 de manga, solo continúa con este artículo de La Verdad Noticias. De lo contrario, recibirás spoilers importantes de la temporada 6 de My Hero Academia que se estrena el 1 de octubre. Recuerda que la temporada 5 terminó en el capítulo 257.

My Hero Academia Capítulo 368 Spoilers

Imagen: Shigaraki Tomura (izquierda) y Deku (derecha)

Obviamente, los spoilers masivos del Capítulo 368 de My Hero Academia titulado "Roaring One for All" siguen a continuación, así que lee bajo tu propio riesgo. Además, echa un vistazo a algunas de las páginas adjuntas a continuación:

El capítulo comienza con All For One diciendo que Shigaraki Tomura ya no existe, porque se fusionaron y de alguna manera, probablemente porque él vivió más tiempo, la personalidad original de AFO se mantuvo más fuerte.

“No sé qué piensas hacer, pero todo saldrá como lo planeé”.

Aquí es cuando interviene Mirio, diciendo que Tomura AFO reaccionó de manera muy extraña a algo que dijo, como si hubiera sido poseído por un niño enojado. Por eso piensa que no es una fusión perfecta y que son inestables.

En ese mismo momento, Nana mira a Kotaro en el brazo de Tomura AFO y se miran a los ojos, luego confirma que Shigaraki todavía está adentro. Tomura AFO salta y este simple movimiento hace temblar a la UA voladora.

Él dice que sus charlas terminaron porque ahora va a robar OFA (lo más divertido es que a pesar de que prácticamente hay un terremoto, Hatsume sigue trabajando, despreocupado). Tomura AFO golpea a Deku con un SMASH y el suelo a su alrededor se destruye, pero Deku parece no verse afectado.

Imagen: My Hero Academia 368

Deku dice que no dejará que todo salga como AFO quiere y ata uno de sus brazos con una combinación de Fa Jin y Black Whip, ¡a la que llama Black Chain!

El capítulo 368 de My Hero Academia continúa mientras usa la cadena para lanzar a Tomura AFO, pero rápidamente se libera y dice que incluso si es una versión más fuerte, no caerá en el mismo truco dos veces.

Aquí es cuando el segundo usuario aparece detrás de Deku, diciendo que si va a usar su peculiaridad, debe terminar con esto rápidamente. Si Deku no derrota a Tomura AFO en 5 minutos, el mundo está condenado.

Deku luego asume una postura en la que sostiene su propia mano derecha y dice: ¡La transmisión del segundo! En el siguiente segundo, Tomura AFO es golpeado aparentemente de la nada.

Tomura AFO es lanzado hacia arriba más rápido que el sonido del impacto, como lo notó Mirio. Está muy confundido y no entiende de dónde vino el ataque. Se da cuenta de que era mucho más fuerte que la energía que cubría su cuerpo antes, por lo que piensa:

"No, no puede ser..."

Deku, que ahora está de pie junto a Tomura AFO, da una secuencia de tres golpes: Segundo, Tercero, ¡Parte superior! El segundo usuario dice que es mucho más fuerte que en el momento en que lo usó, pero que es una peculiaridad que cambia la velocidad del objetivo que golpea.

Final del Capítulo 368 del manga My Hero Academia.

Deku aparece detrás de AFO y se prepara para dar el último golpe a velocidad Overdrive. El 2 cierra su discurso diciendo que el actual Izuku Midoriya es capaz de usar el 120% de One For All.

¡Yoichi sale diciendo "hermano, terminemos el día" y Deku golpea un Detroit Smash! ¡Aquí termina el capítulo! A continuación te compartimos información adicional sobre la peculiaridad del segundo usuario de One For All:

Cada vez que Deku realiza un ataque, hay un texto con una velocidad numerada y una palabra.

Los números son Speed 2, Speed 3, Speed 4, Speed 5 y las palabras que los acompañan son Second, Third, Top y Overdrive.

Parece ser como Gears de Luffy (One Piece).

MHA Capítulo 368 Fecha y hora de publicación

Portada de MHA Capítulo 368 para Jump Comics.

El Capítulo 368 del manga My Hero Academia se lanzará el lunes 3 de octubre de 2022 en Japón, o bien el domingo 2 de octubre de 2022 en México. Podrás leerlo gratis y en español desde MANGA Plus (por tiempo limitado).

Obviamente, la fecha y la hora de este manga cambiarán de un país a otro debido a las diferentes zonas horarias del mundo y hemos compilado una lista de algunos de ellos a continuación:

Hora de verano de Japón: 11 AM

Temporada de verano británica Hora: 4 PM

Temporada de verano de Europa Central Hora: 5 PM

Lugar común indio Hora: 8:30 PM

Hora de Filipinas: 23:00 PM

Hora de verano central de Australia: 00:30 AM

Si tienes alguna pregunta sobre My Hero Academia, no dudes en preguntar en los comentarios a continuación y checar el resto de nuestros artículos sobre el mundo de Kohei Horikoshi.

