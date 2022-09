My Hero Academia Capítulo 366 Spoilers: El regreso de Deku

Después de tomar un descanso de una semana, los spoilers y las filtraciones del Capítulo 366 de My Hero Academia ahora se comparten en línea y muestran el regreso épico de Deku, Midoriya Izuku.

Si bien el Capítulo 366 se lanzará oficialmente a principios de la próxima semana en Weekly Shonen Jump, los escaneos del último capítulo de Boku no Hero Academia ahora están circulando en línea. Esto se debe a que las filtraciones de capítulos de manga a menudo se publican unos días antes de su publicación oficial.

Las últimas filtraciones de capítulos están emocionando a muchos fanáticos actualmente, con el hashtag #MHA366 que ya tiene 13 mil tweets al momento de escribir este artículo en La Verdad Noticias. Esto se debe en gran parte a la emoción de que Deku finalmente regrese al manga My Hero Academia escrito e ilustrado por Kohei Horikoshi.

Spoilers de My Hero Academia Capítulo 366

Por contexto, Izuku Midoriya (también conocido como Deku) no se ha mostrado durante más de un mes, ya que los últimos dos capítulos se centraron en Katuski Bakugo y otros héroes profesionales mientras se enfrentan a Tomura Shigaraki, controlado por All For One.

Los eventos recientes en el manga fueron explosivos, por decir lo menos. Hace solo unos pocos capítulos, el favorito de los fanáticos, Bakugo, aparentemente murió a manos de Shigaraki.

Pero en el Capítulo 365 del manga My Hero Academia, parecía que Edgeshot se sacrificó para revivir a Bakugo. Las filtraciones del nuevo capítulo muestran que Bakugo aún no está consciente, ya que los héroes profesionales hacen todo lo posible para protegerlo.

#MHA366 #MHASPOILERS

BEST JEANIST TRYING SO HARD TO SAVE & PROTECT BAKUGOU

IM CRYING pic.twitter.com/Cubaxb6j72 — sol (semi-ia) (@DabiLovingHours) September 15, 2022

Al final del capítulo, Deku regresa y finalmente se enfrenta a AFO-Shigaraki. Luego, el capítulo termina aquí basado en los spoilers del Capítulo 366 de My Hero Academia.

Dado el poder de Deku, se cree que es el único que puede igualar a AFO-Shigaraki actualmente, y es por eso que los Pro Heroes estaban haciendo todo lo posible para ganar tiempo para el regreso de Deku, todo mientras protegían a Bakugo.

Si bien las filtraciones de capítulos muestran muchos momentos serios, un panel tiene fanáticos riéndose en todo Twitter:

Imagen: Shuiesha / My Hero Academia Capítulo 366 "Mirio vs Shigaraki"

Este panel específico involucra a Mirio Togata que está luchando contra Shigaraki, y aparentemente muestra a Mirio con el trasero sobresaliendo.

Como aún no hay traducciones completas, no está del todo claro qué está pasando aquí, pero a los fans les encanta. Dado que este capítulo está preparando una pelea masiva entre Deku y AFO-Shigaraki, los fanáticos están emocionados de ver más.

Te puede interesar: My Hero Academia: ¿Qué falta en el acto final?

Algunos creen que Deku podría enfurecerse cuando vea lo que le sucedió a Bakugo. Ten en cuenta que estas filtraciones pueden no ser del todo precisas, por lo que es posible que desees tomar estos spoilers con cuidado y esperar el lanzamiento oficial de la historia completa.

El Capítulo 366 de My Hero Academia se lanzará oficialmente el martes 20 en Japón o bien el lunes 19 de septiembre en México, ya que el próximo número de Weekly Shonen Jump se retrasará un día. Puedes leer el manga de MHA en español desde Manga Plus.

Conoce las últimas actualizaciones del anime. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Mata ne!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram