My Hero Academia Capítulo 363: Fecha de lanzamiento, hora y qué esperar

My Hero Academia se tomó un descanso de una semana después de concluir el capítulo anterior sobre un suspenso. El autor Kohei Horikoshi sorprendió a la comunidad al burlarse de la desaparición de Bakugo, y toda la comunidad ahora se pregunta si el personaje revive de alguna manera.

Bueno, el Capítulo 363 está a solo unos días de su lanzamiento oficial, por lo que pronto obtendremos nuestras respuestas. ¡Advertencia! Lo siguiente en La Verdad Noticias hablará de spoilers importantes.

En el capítulo anterior del manga My Hero Academia Bakugo dio todo para derrotar a Shigaraki, pero nada fue suficiente para derrotar a AFO. Otros héroes en el campo de batalla no pudieron ayudar a su amigo y, al final, vemos a Bakugo tirado en el suelo sin vida.

Spoilers de My Hero Academia Capítulo 363

Filtraciones de MHA Spoilers Capítulo 363

Además de su cuerpo, vemos la carta de All Might que Bakugo siempre quiso que fuera firmada por su ídolo. Entonces, parecía que el niño impetuoso se estaba despidiendo de sus fanáticos.

Por supuesto, no podemos estar seguros de la muerte de Bakugo hasta que tengamos los próximos capítulos. Existe una pequeña posibilidad de que el personaje comience a respirar nuevamente, y los fanáticos esperan ver eso en el Capítulo 363.

My Hero Academia obtendrá el Capítulo 363 en Viz Media y Manga Plus este domingo 21 de agosto de 2022 a las 8 a. m. (hora del Pacífico). El tiempo de lanzamiento del capítulo variará según su región, así que aquí está el calendario de lanzamiento exacto para diferentes regiones:

Hora del Pacífico: 8 a. m.

Hora central: 10 a.m.

Hora del este: 11 a.m.

Hora británica: 4 p. m.

Hora europea: 5 p. m.

hora india: 8:30 p. m.

#MHASpoilers #mha363



Recapitulemos



- Dabi sigue vivo

- TomurAFO está imparable

- Skeptic hackeó U.A y ahora no saben de la posición de Deku

- Miruko perdió un brazo

- La agencia Endeavor fue rezagada

- Bakugo está oficialmente muerto



BNHA está mas emocionante que nunca. pic.twitter.com/Q02nNXBAQY — Joaquín Morales (@wonejosniper) August 18, 2022

Según algunos spoilers iniciales, Bakugo no volverá a la vida, al menos en el próximo capítulo. Best Jeanist confirmará que Bakugo no tiene pulso, por lo que es muy probable que el amigo de la infancia de Deku permanezca muerto.

Shigaraki se burlará de los profesores de la UA por tener demasiada fe en sus alumnos. Aparentemente, la muerte de Bakugo hará que los héroes se den cuenta de que no deberían haberles dado tiempo a los villanos para prepararse. Aparte de eso, no veremos nada sobre Bakugo en el Capítulo 363.

El resto del capítulo se centrará en otros personajes, incluido Skeptic, que falló en la red de comunicación entre los héroes al piratear el centro de comando de All Might. Además, te equivocas si crees que las cosas no pueden ir peor para los héroes.

Las filtraciones confirman que Dabi sobrevivió al ataque final de Shoto y aún es más que capaz de luchar. Además de eso, la cara de AFO comienza a sanar, por lo que es seguro asumir que el villano pronto recuperará todo su potencial en el manga My Hero Academia.

