My Hero Academia Capítulo 356: Spoilers y posibles narrativas

Los capítulos del manga japonés My Hero Academia están en su apogeo de popularidad, gracias a sus tramas cautivadoras. La próxima entrega es el Capítulo 356, cuyo lanzamiento estaba programado para el domingo pasado, desafortunadamente, el lanzamiento se retrasó.

El manga se retrasa en Japón de su calendario de lanzamiento semanal regular en la revista Weekly Shonen Jump. MHA 356 regresa después del receso del domingo con la noticia de AFO y todos estamos esperando ver las derrotas de AFO.

El Capítulo 356 de Boku no Hero Academia se encuentra en la tercera y última saga 'The Final Act Saga'. A medida que el manga se acerca a su conclusión, la historia del Capítulo 356 y otros capítulos serán muy interesantes. Anteriormente vimos el desenlace de la batalla entre Dabi y Shoto, al igual que una impactante batalla contra All For One gracias a la determinación de Jiro.

Spoilers de My Hero Academia Capítulo 356

Earphone Jack y Hawks hacen un plan para atacar AFO. En el Capítulo 356 de MHA, Earphone Jack y Hawks ejecutarán su plan contra AFO. Hawks usó las poderosas vibraciones de sonido de Earphone Jack para desatar su Flight Feather Blade contra All For One. La máscara del enemigo finalmente se rompe en pedazos.

Los fanáticos pudieron ver que AFO estaba sin aliento. Endeavour está herido y preocupado por Shoto y Dabi e intenta levantarse, pero termina cayendo de nuevo. Se da cuenta de que pierde la concentración mientras lucha contra All For One.

Pero lo bueno es que Endeavour no está gravemente herido y tampoco ha perdido el brazo. Actualmente, se encuentra en condición estable y puede seguir el plan de Hawks. Sin embargo, AFO se da cuenta de que los héroes comenzarán a atacar una vez que Endeavour regrese a la pelea. Así que está planeando un nuevo ataque a Endeavour en el Capítulo 356 de MHA.

Spoilers de MHA 356 en Twitter

Tokoyami le dijo a su mentor que está aquí para brindarle todo el apoyo, por lo que no puede quedarse fuera de la pelea. Jirou se da cuenta de que Midoriya y Aoyama estaban peleando constantemente.

Para arreglar todo correctamente, Tokoyami apunta a Jirou con su nuevo estilo de ataque. Pero Hawks lo devuelve. Vuelve a atacar la máscara de AFO con sus plumas y su espada. Jirou está asustado por la situación.

De acuerdo con los spoilers del Capítulo 356 de My Hero Academia, Jirou podría sentir el calor de AFO. Hawks podría cortar los tiempos de cabeza de la AFO si no tuviera armadura. Sin embargo, su objetivo es cortar la máscara de soporte vital.

MHA 356 podría incluir a All Might en Kamino. También podremos ver que Endeavor y Hawks tendrán éxito en sus planes y objetivos, pero a un alto costo. Finalmente, la máscara de All For One se romperá.

¿Cuándo sale My Hero Academia Manga 356?

El Capítulo 356 de My Hero Academia saldrá el domingo 19 de junio de 2022. El nuevo capítulo estará disponible en el sitio web oficial de VIZ media, Shonen Jump y Manga Plus. Por otra parte, La Verdad Noticias te recuerda que el anime My Hero Academia estrenará dos nuevas OVA este verano.

