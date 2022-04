My Hero Academia Capítulo 350 tiene spoilers del trágico pasado de Dabi

Los spoilers detallados My Hero Academia Capítulo 350 ahora se han filtrado en línea. El manga de Kohei Horikoshi revelará detalles aún más deprimentes sobre la historia de fondo de Touya Todoroki (Dabi).

El manga también conocido como Boku no Hero Academia (en japonés) sigue siendo una de las series de shonen en curso más grandes y populares de toda la industria.

Sin embargo, la comunidad global tuvo que llenar su tiempo con otra serie la semana pasada, luego de la confirmación de que la serie de manga tomaría una breve pausa en la revista Weekly Shonen Jump.

La serie regresará esta semana con el lanzamiento del My Hero Academia Capítulo 350 en VIZ Media y Manga Plus el próximo domingo 10 de abril.

Hoy, los spoilers detallados de MHA 350 se filtraron en línea, lo que sugiere que más detalles deprimentes sobre Touya y Dabi cobrarán vida.

My Hero Academia Capítulo 350 Spoilers

My Hero Academia Capítulo 350 Spoilers en Twitter

El Capítulo 350 del manga shonen My Hero Academia comienza con Gorilla Cop yendo a la celda del Doctor Garaki, quien habla consigo mismo sobre las semillas del odio que lleva décadas cultivando.

Luego tenemos un flashback de Touya Todoroki ardiendo en el Monte Sekoto, su cuerpo está carbonizado, pero justo cuando está a punto de dejar de demostrar su habilidad para Endeavor, All For One aparece de las llamas.

Luego, Touya se despierta en un hospital infantil, donde los pacientes están extremadamente emocionados y dicen que finalmente se ha despertado después de tres años.

Le ruega a los médicos que lo dejen salir de inmediato, pero le dicen que ahora tiene que vivir allí con su nueva familia.

Una voz llega a través de un monitor y dice que no será posible que Touya se vaya porque "restaurar su cuerpo fue demasiado difícil" y que tuvieron que incorporar las partes del cuerpo de otras personas.

Touya esperaba un cambio en su padre Endeavor, pero no fue así

La voz dice que lo habrían reclutado en todo su potencial, pero no ahora, ya que es un fracaso, lo que hace que Touya (Dabi) vuelva a pensar en su padre Endeavor (Enji Todoroki).

La voz dice que podría restaurar sus poderes si se queda con esta nueva familia. Al mismo tiempo, vemos que el actual Dr. Garaki reveló cómo nadie se dio cuenta del daño causado a la cabeza de Touya, debido a sus heridas físicas.

El grupo incluso tenía varios niños listos como reemplazos, pero "quemó las instalaciones y se escapó", y Garaki señaló que su cuerpo no debería haber sido capaz de resistir el poder.

Garaki dice que se sorprendió cuando trajeron a Dabi a la Liga, pero Dabi dice que reconoció al misterioso doctor que acabamos de ver con él. Finalmente entiende “qué pretendían hacer con él si hubiera accedido a quedarse allí con los otros niños”.

Me vale lo que digan, yo no quiero que muera Dabi, merece otra oportunidad de vivir, sé que no justifica todo lo malo que ha hecho, pero en serio no merecía vivir todo lo que vivió y sufrió



Dabi mi velita también está encendida para ti bebé������#bnha350 #MHA350 #MHASpoilers pic.twitter.com/xVFOBH2HzJ — ��ZelyBon�� (@ZelyBon_) April 7, 2022

Regresemos nuevamente a la pelea actual, donde Touya explica cómo después de dejar el hospital infantil, regresó a su casa para buscar su altar funerario. Se dio cuenta de que "de hecho es un producto defectuoso y toda su existencia ya quedó en el pasado."

Dabi grita que ha excedido sus límites físicos y que su cuerpo comenzó a desfigurarse. Lo anterior, haciendo mención sobre cómo crecía su odio por Endeavor cada vez que los veía en la televisión.

Al final Dabi si es un Nomu. Lo que más duele es que cuando despertó quiso irse con su familia y pedirles disculpas porque les dijo cosas feas y que deben de estar preocupados. #MHA350 #MHASpoilers #BNHA350 pic.twitter.com/hYUKvA3exH — ��������������✨ˢᵖᵒⁱˡᵉʳˢ (@sly_tsh) April 7, 2022

Luego tenemos un breve flashback de Dabi rezando en el altar de la casa Todoroki diciendo que cuando murió Touya, nació Dabi.

El médico dice que el fuego es en realidad un tipo de fuente de energía que da vida, pero que las llamas de Dabi solo existen para traer muerte y destrucción.

Dabi luego comienza a derretir la estatua de All Might, diciendo que destruirá todo lo que era importante para él. El capítulo 350 de Boku no Hero termina con Shouto diciendo que "no dejará que su estúpido hermano haga lo que le plazca".

