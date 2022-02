My Hero Academia Capítulo 344 fecha de lanzamiento, hora y dónde leer

¡Advertencia de spoilers! El capítulo 343 del manga My Hero Academia, titulado "Let You Down", vio a Aoyama en el centro de atención por un momento. El niño resultó ser el traidor de la Academia UA, pero tuvo la oportunidad de redimirse.

La serie de manga actualmente está configurando la próxima guerra entre las dos fuerzas opuestas del bien y el mal, ¡y no podemos esperar! Las cosas se están calentando en los últimos capítulos de MHA y el inminente enfrentamiento entre los héroes y los villanos.

El capítulo 344 de My Hero Academia se lanzará el domingo 20 de febrero de 2022 . ¿Está a punto de comenzar la guerra final? ¿Podrán los Héroes poner fin a los planes de All For One para el futuro? Habrá que esperar al siguiente capítulo para saberlo. Los fanáticos pueden consultar los tiempos de lanzamiento del próximo capítulo a continuación.

¿Cuántos capítulos tiene Boku no Hero manga?

Foto: Shueisha / My Hero Academia Capítulo 343

Al momento de redactar este artículo, el manga Boku no Hero Academia tiene 343 capítulos lanzados con la revista Weekly Shonen Jump de Shueisha. El Capítulo 344 de Boku no Hero se lanzará a la hora habitual, medianoche JST.

Sin embargo, los fanáticos de todo el mundo podrán acceder a él de acuerdo con sus zonas horarias específicas. A continuación se muestran los tiempos de lanzamiento del próximo capítulo según las zonas horarias particulares:

Hora del Pacífico: 7:00 am, 20 de febrero

Hora Central: 9:00 am, 20 de febrero

Hora del Este: 10:00 am, 20 de febrero

Hora Británica: 3:00 pm., 20 de febrero

Hora de Europa Central: 4:00 pm, 20 de febrero

Hora estándar de India: 8:30 pm, 20 de febrero

Hora de Filipinas: 11:00 pm, 20 de febrero

Hora central de Australia: 00:30, 21 de febrero

Por otra parte, recordamos que My Hero Ultra Impact, el juego móvil de My Hero Academia ya está disponible en iOS y Android.

¿Qué pasó en My Hero Academia Capítulo 343?

All For One llama a la madre de Aoyama y le pide que le entregue a Izuku. Mientras AFO usa su peculiaridad de detección de mentiras para asegurarse de que no ha sido engañado, Aoyama se encuentra con Izuku en un estacionamiento abandonado. Aoyama le cuenta a Deku sobre el plan de AFO para Japón y cómo quiere llevar al país al punto de destrucción.

También explica que AFO planea convertirse en el dictador de la distopía que espera a los héroes y civiles. Aoyama, que solo pretende traicionar a los héroes, dispara AFO con su Navel Laser cuando aparece detrás de él.

Si bien All For One está sorprendido por la traición de Aoyama, el ataque hace poco para dañarlo. AFO desvía el disparo láser con facilidad y lleva sus fuerzas al estacionamiento para capturar a Midoriya y One For All.

Las fuerzas de All For One aparecen inmediatamente ante Deku y Aoyama, incluidos Toga, Dabi y Shigaraki. AFO también declara que se ha asegurado de que no haya héroes cerca usando la peculiaridad de "búsqueda".

Sin embargo, Monoma aparece de repente detrás de Aoyama y Deku usando la peculiaridad de Kurogiri. El estudiante de Clase 1B no solo aparece para ayudar a nuestro héroe favorito en su momento de necesidad, sino que también trae consigo a otros héroes como Miruko, Gang Orca, Fatgum y Endeavor.

Yo confío en ti Monoma<3

February 18, 2022

El capítulo 343 termina con las dos fuerzas enfrentadas. De esta forma, el manga de My Hero Academia sigue adelante con su nuevo Arco de Redención. Por otra parte, La Verdad Noticias te recuerda que puedes ponerte al día con el manga de Kohei Horikoshi en la aplicación MANGA Plus.

