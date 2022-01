My Hero Academia Capítulo 340; la redención de Aoyama en el manga

La adaptación al anime de My Hero Academia está programada para llegar este otoño, y se propone adaptar la historia del arco de guerra que ve a los jóvenes héroes de UA Academy luchando contra las fuerzas titánicas del Frente de Liberación Paranormal.

Si bien la serie de anime se está preparando para sumergirse en la batalla más grande de la serie hasta la fecha, el manga ha superado este Arco y actualmente está explorando las consecuencias a medida que la serie se acerca a su final.

Con los héroes preparándose para acabar con la Liga de Villanos de una vez por todas, un miembro de la Clase 1-A se enfrenta a la expulsión. ¡Advertencia! Si no has leído el último capítulo del manga de My Hero Academia en MANGA Plus, el Capítulo 340, es posible que desees mantenerte alejado, ya que nos sumergiremos en el territorio de los spoilers.

Spoilers manga Boku no Hero Capítulo 340?

Imagen: Shueisha / Boku no Hero Academia Capítulo 340

Con el brillante héroe Aoyama revelado como el traidor, trabajando bajo la influencia de All For One con la esperanza de salvar la vida de sus padres, no debería sorprender que esté mirando hacia abajo para ser expulsado de la Academia UA.

Ahora que Aoyama es una parte clave del plan de los héroes para derrotar a la Liga, Eraserhead está aprovechando la oportunidad para tener una conversación sincera con el traidor, al tiempo que deja en claro que no "endulzará" lo que tiene decir:

“Puede que ahora te arrepientas, pero tus pecados no desaparecerán. Aoyama, una vez que termine esta guerra, es posible que ya no tengas un hogar en UA. Esos amigos tuyos les gusta endulzar las cosas, pero te lo diré directamente…”

“Tal vez no seamos diferentes a All For One. Ese es definitivamente el caso cuando se trata de cómo pretendemos usarte. Dicho esto, no permitiré que te escabullas atormentado por esos pecados y mueras de una muerte patética y silenciosa. No mientras yo sea un maestro del curso de héroes y tú seas mi alumno".

Si bien Aizawa claramente le está dando a Aoyama una segunda oportunidad, mientras afirma rotundamente que "no tiene intención de expulsarlo", está claro que el futuro de este llamativo héroe aún está en el aire y tiene un largo camino por recorrer para encontrar la redención. Anteriormente, La Verdad Noticias compartió detalles de la difícil infancia de Aoyama.

¿Cuántas temporadas tiene My Hero Academia?

El anime Boku no Hero Academia producido por BONES y basado en el manga creado por Kohei Horikoshi, tiene 5 temporadas estrenadas y una sexta temporada en producción. Puedes ver el anime My Hero Academia en Crunchyroll y Funimation.

Conoce las últimas actualizaciones del anime. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Mata ne!