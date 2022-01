My Hero Academia Capítulo 339 regresó el arma más poderosa de Deku

Lo siguiente contiene spoilers del manga My Hero Academia Capítulo 339, "La historia de cómo todos se convirtieron en héroes, Parte 2". La Verdad Noticias te recuerda que esta semana no tuvimos nuevo capítulo y la siguiente fecha de lanzamiento (My Hero Academia Capítulo 340) será el domingo 16 de enero.

Los fanáticos de My Hero Academia cambiarán por completo cuando algo externo al manga original entre en la historia. Ya sea de las películas escritas por Kohei Horikoshi o de la serie derivada, cuando dicho material llega al MHA oficial, crea una abrumadora sensación de gratificación en los fanáticos dedicados que reconocen la referencia.

Tal reacción se puede observar cuando Shirakumo, el amigo de Aizawa de la escuela secundaria que se expandió en My Hero Academia: Vigilantes, aparece en el capítulo 255 de MHA, "Hero Hopeful". Puedes ver este momento del manga My Hero Academia en la aplicación MANGA Plus.

Esta interconectividad narrativa hace que MHA se sienta más como los cómics en los que se inspira y muestra qué tan lejos ha llegado como serie y franquicia. Después de todo, Deku recibió una mejora familiar en sus guanteletes. Estos ahora se parecen más al elemento de soporte de Full Gauntlet que recibió en la película 1 My Hero Academia: Two Heroes.

Guantelete de Deku en Boku no Hero película 2

En Boku no Hero película 1 “Two Heroes”, cuando Deku conoce a Melissa Shield, ella notó las cicatrices en sus manos y le recomienda que use un artículo de apoyo. Ella le ofreció su Full Gauntlet, un elemento de apoyo en el que ha estado trabajando y que funciona como un brazo ortopédico de alta tecnología.

Este poderoso guantelete le permitió a Deku usar el 100% del poder de One For All hasta tres veces sin lastimarse el brazo. Lamentablemente lo rompió al final de la película, pero su potencia estaba casi probada.

Probablemente sea lo mejor que este elemento no se haya incluido en el canon MHA en este momento. Se estima que la película tuvo lugar en algún momento entre los exámenes finales del primer trimestre de Deku y su tiempo en el campo de entrenamiento Quirk.

Si esto es cierto, entonces Deku solo debería poder usar de manera segura alrededor del 5% del poder de One For All. Incluso si el Full Gauntlet solo le permite usar tres golpes de potencia completa, tenerlo tan temprano habría roto la narrativa en muchos lugares.

En realidad, está en el Capítulo 306 del manga, "Comienza el acto final", donde Deku (Dark Deku) comenzó a usar un elemento de apoyo, no muy diferente al Full Gauntlet. Comparten el mismo color, diseño y función que el Full Gauntlet.

Estos "Mid-Gauntlets" permitieron a Deku usar más del poder de One For All sin esforzarse. También resultan ser importados de los Estados Unidos. Todos estos hechos parecen sugerir que Melissa o su padre David tienen algún papel en su desarrollo.

Los Mid-Gauntlets, sin embargo, tienen algunas características clave que los diferencian de su aparente predecesor. Por un lado, se romperán si Deku intenta usar One For All al 100%, lo que técnicamente los hace más débiles que el Full Gauntlet, pero está bien, ya que solo son prototipos.

También se pueden usar para reforzar todo el cuerpo de Deku, no solo sus brazos. En este estado, los Mid-Gauntlets se utilizan mejor para mejorar el rendimiento general de Deku, pero si quiere hacer todo lo posible, es posible que deba llamar a Melissa. En otras noticias, My Hero Academia inspira un increíble cosplay de Dark Deku.

Desafortunadamente, Deku rompió sus Mid-Gauntlets durante su período de justiciero. Específicamente, el guantelete izquierdo queda completamente destruido durante su pelea con Lady Nagant. Después de esta pelea, los Guanteletes y el resto de su atuendo sufren un desgaste grave mientras continúa luchando contra los villanos sin descanso.

Spoilers de My Hero Academia Capítulo 339

My Hero Academia Nuevos Guantes (Manga) y Full Gauntlet ("Two Heroes")

Solo cuando Deku regresó a UA High pudo arreglar sus Guanteletes. En el Capítulo 339, visitó a Mei Hatsume en su taller y le pidió que los reparara. Ella pareció negarse al principio, citando la dificultad, pero luego creó casualmente elementos de apoyo similares mientras daba un discurso conmovedor sobre estar en la clase de apoyo.

Si Mei no puede replicar completamente el original, entonces quizás Melissa todavía tenga la oportunidad de aparecer en la historia con el producto terminado. Los guanteletes son una buena mejora para el arsenal de Deku, pero tienen un propósito aún mayor.

Su existencia crea la esperanza de que Melissa y otros personajes no canónicos algún día puedan aparecer y ayudar al elenco principal. Incluso podría haber una oportunidad para que el protagonista de Vigilantes, The Crawler, al menos haga un cameo.

Si Chainsaw Man puede aparecer para un cameo de manga, seguramente uno de estos personajes del universo también puede hacerlo. Recordemos que otro gran personaje de películas MHA es Rody Soul, y puedes verlo en Boku no Hero película 3 (My Hero Academia: Misión Mundial de Héroes).

En conclusión: Dondequiera que lleven los Guanteletes, simplemente tenerlos en la historia es un gran placer. Su presencia sirve para que MHA y todas las historias ambientadas en su mundo se sientan más conectadas que nunca.

También recuerdan al público que sus personajes favoritos de otras obras de MHA están en algún lugar. Sin embargo, si aparecen es una historia diferente. Como lo hacen con Deku en My Hero Academia Capítulo 339, los Guanteletes brindan a la audiencia un consuelo muy apreciado.

