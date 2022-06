My Hero Academia Capítulo 355 muestra la determinación de Jiro

¡Advertencia de spoilers! My Hero Academia comenzó este año con fuerza, y el manga ha estado revisando su acto final desde entonces. Después de todo, el creador Kohei Horikoshi ha iniciado la guerra épica de la serie, y eso significa que All For One está sediento de sangre.

Esta semana, los fanáticos se enteraron de que Jiro sentía lo mismo, y el último huevo de pascua del manga demuestra cuán determinado es Headphone Jack en estos días. El momento llegó por cortesía del Capítulo 355 del manga Boku no Hero Academia.

MHA 355 revisó a Jiro y Tokoyami cuando los dos estudiantes se enfrentaron a All For One. Le prestaron su apoyo a Hawks mientras Endeavor se ponía de pie gracias a un salvaje golpe. Y como puedes ver a continuación, Jiro soportó un ataque retorcido y golpeó hacia atrás con el corazón acelerado. Puedes leer el manga My Hero Academia desde MANGA Plus.

Imagen: Shueisha / My Hero Academia 355

El creador de Boku no Hero Academia diseñó el regreso con paneles como ninguno que hayamos visto antes. Mientras Jiro se recupera del ataque, los paneles del capítulo se transforman de simples rectángulos a gráficos de frecuencia cardíaca.

A medida que aumenta la ira de Jiro por All For One, también lo hacen las líneas en estos paneles. Y para cuando comienza a gritar sobre sus amigos, el corazón de Jiro se vuelve totalmente loco con picos y valles.

Esta inteligente elección de diseño muestra el genio de Horikoshi como siempre, pero también muestra lo valiente que es Jiro. Incluso ante la posibilidad de que le corten el lóbulo de la oreja, la heroína lucha contra la ira y la adrenalina.

Jiro, Tokoyami y Hawks vs All For One

El amor que siente por sus amigos es lo que llevó las emociones de Jiro a un punto crítico, y All For One paga el precio por ello. Por otra parte, La Verdad Noticias informó antes que el manga My Hero Academia Capítulo 354 se centra en Endeavor vs All for One.

