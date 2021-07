My Hero Academia Capítulo 319 spoilers, imágenes, fecha de estreno y dónde leer

My Hero Academia Capítulo 319 (MHA319 o BNHA3019) es tendencia en redes sociales. El último capítulo 318 también fue un éxito, ya que Deku se enfrentó al villano Dictator que finalmente escapó con la ayuda de All For One.

Los fanáticos han visto a Midoriya Izuku trabajando por su cuenta y el chico ha llegado al extremo con cada una de sus peleas. Deku ahora es capaz de usar más del 45.5% en Full Cowl y más Quirks de predecesores One For All. Lo anterior, ha sido un gran progreso para el personaje pero también ha descuidado su salud.

A continuación, La Verdad Noticias te comparte la fecha de lanzamiento, spoilers, imágenes y otras curiosidades que debes saber del capítulo 319 de My Hero Academia manga. Te recomendamos tomar la siguiente información con una pizca de sal y leer el capítulo desde las fuentes oficiales cuando llegue el momento.

¿Cuándo sale My Hero Academia Capítulo 319?

Según información de MANGA Plus, la fecha de lanzamiento para el capítulo 319 del manga es el 11 de julio de 2021. El anime de Studio BONES y la obra original se realizaron una pausa planificada y ambos regresarán el 11 de julio.

Spoilers de My Hero Academia 319

"Bakugo y Deku podrían tener una pelea"

"Aparece la Clase 1-A para salvar a Deku en MHA319"

"La Clase 1-A ve a Deku herido en BNHA319"

Lo siguiente son spoilers filtrados en la comunidad de Boku no Hero Academia en Reddit. Podrás leer el capítulo oficial en la aplicación MANGA Plus de Shueisha o en el sitio oficial de VIZ Media. A continuación, te compartimos los spoilers:

El héroe profesional Hawks salvará a Deku del villano Dictator.

Quedarán pocas peculiaridades misteriosas, ya que Deku accederá a la mayoría de los vestigios One For All que son prestigiosos.

Los vestigios van a tener fe en las decisiones de Deku y van a ser vistos cuidándolo ya que es el elemento clave para derrotar a los villanos.

Endeavour advertirá a Izuku que debe permanecer oculto, ya que será el elemento clave para derrotar a los villanos.

Los ciudadanos han notado que Deku usa muchas peculiaridades y se preguntan acerca de su identidad.

Se verá a los estudiantes de la Clase 1-A y se verá a Deku al final de la fila.

Bakugo y Uraraka verán a Deku en mal estado. Ambos quieren calmar y ayudar a Izuku.

Teorías para Boku no Hero Academia 319

Deku probablemente va a imitar el comportamiento pasado de Bakugo.

Bakugo probablemente salvará a Deku y podría haber un malentendido entre ellos y terminar en una pelea.

Existe la posibilidad de que Eri entre en escena, ya que ha estado aprendiendo a controlar su peculiaridad.

Dabi probablemente aprenderá a controlar sus habilidades y probablemente se convertirá en un enemigo mortal.

La franquicia de My Hero Academia actualmente celebró su 7 aniversario. El creador de Boku no Hero, Kohei Horikoshii, prometió que 2021 será un gran año para la serie en general. Los fanáticos tendrán la quinta temporada de anime disponible en Crunchyroll, nuevos capítulos de manga semanales y la llegada de una tercera película titulada "MHA: World Heroes Mission".

