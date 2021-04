My Hero Academia: Aparece un cosplay viral de Nana Shimura lista para pelear

La tan esperada quinta temporada de My Hero Academia ya está en marcha como parte del calendario de nuevos lanzamientos de anime de la primavera de 2021, y con el regreso de esta serie creada por Kohei Horikoshi viene una gran cantidad de nuevas preguntas para Izuku Midoriya y su poder One For All.

Retomando el suspenso en la cuarta temporada, Deku se despertó dentro de un extraño espacio dentro de One For All y se había encontrado con los vestigios anteriores del poder cara a cara por primera vez en tiempo real. Esto incluyó a una persona muy cercana a All Might, su maestra y séptima usuaria de la habilidad OFA, Nana Shimura.

Si bien gran parte de ella todavía se mantiene como un misterio dentro de One For All, su prominencia en esta secuencia y su importancia para All Might sugiere que pronto la veremos mucho más en Boku no Hero Academia. Hasta entonces, la talentosa @akrcos compartió un cosplay de Nana que ahora es viral en Instagram:

(Foto: Instagram) La cosplayer ya superó los 28 mil likes

(Foto: Instagram) La sonrisa de Nana Shimura que heredó All Might

¿Cuándo estrena nuevos episodios My Hero Academia?

La quinta temporada de My Hero Academia ahora transmite nuevos episodios todos los sábados, y los fanáticos pueden mantenerse al día con estos nuevos lanzamientos en Crunchyroll, Funimation y Hulu.

La temporada 5 regresará al bloque de programación de Toonami (Estados Unidos) el 8 de mayo y, con suerte, en este punto sabremos mucho más sobre la conexión de Izuku Midoriya con los vestigios pasados de One For All y su conexión con All For One.

Hasta entonces, el eje principal de la acción girará en torno a un nuevo ejercicio de entrenamiento conjunto entre las clases 1-A y 1-B. Al separar los dos grupos en equipos (con Hitoshi Shinso agregado como una prueba especial), los fanáticos podrán ver de lo que estos estudiantes son completamente capaces en My Hero Academia.

Conoce los últimos detalles del mundo del anime. Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado. Mata ne!