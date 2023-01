My Hero Academia: 7 peores momentos en los que los héroes fracasaron

En una sociedad sobrehumana, el anime My Hero Academia retrata las aventuras de héroes y aspirantes a héroes, quienes se enfrentan a diversos planes villanos e intentos de destruir el mundo.

En este mundo ficticio, los héroes son vistos como los pilares de la sociedad, ya que sin ellos, la sociedad se derrumbaría ante los diversos villanos que no quieren nada más que ver el mundo arder.

Como todos los héroes, su poder viene con responsabilidad; sin embargo, a veces los héroes solo pueden realizar o llevar a cabo las tareas que realmente importan. En el anime My Hero Academia, con tanta responsabilidad sobre sus hombros, el fracaso de un héroe podría tener efectos devastadores en la sociedad, ya que podrían no ser capaces de salvar el día o establecer dar un buen ejemplo.

Endeavour falla como padre en la crianza de Todoroki y Toya

A medida que avanzaba la historia, quedaba claro que el matrimonio de Endeavor era únicamente con el propósito de producir descendencia más formidable y que había fracasado como padre. Todoroki lo despreciaba por su comportamiento agresivo y errático y solo buscaba superarlo algún día.

El fracaso de All Might de matar a All For One la primera vez

En el pasado, cuando ambos estaban en su máxima fuerza, All Might y All For One chocaron, pero All For One no pudo derrotarlo entonces. Esto no auguraba bien para la sociedad ya que All Might, el héroe número uno y Símbolo de Paz, a plena potencia, no podía derrotarlo.

Lemillion perdiendo su Quirk a manos de Overhaul

Se puede decir que un héroe ha fallado si pierde su habilidad única por un villano. Aunque Lemillion hizo un excelente uso de su poder, no pudo protegerlo de la bala que destruía poderes de Overhaul. La cuarta temporada de My Hero Academia incluyó este conflicto, que enfrentó a los héroes contra Shie Hassaikai, un antiguo grupo yakuza que gobernaba el submundo criminal de Japón.

Aizawa no pudo proteger a los estudiantes de la clase 1A de un Nomu

Shoto Aizawa, mejor conocido como Eraser Head, no pudo salvar a sus estudiantes de la invasión inicial de la Liga de Villanos en el campus de UA, a pesar de su fama como un héroe profesional conocido. Aunque el estilo de combate y el poder de Aizawa quedaron inútiles contra el Nomu bioingenierado debido a su gran poder físico en lugar de un poder real, un héroe debería poder adaptarse a diferentes condiciones y actuar en consecuencia.

La muerte de Nighteye a causa de las heridas causadas por Overhaul

Miraki Sasaki, con el nombre de héroe Nighteye, era considerado un héroe profesional y era el antiguo compañero del héroe número uno, All Might. Como un hombre de tal calaña, la casi instantánea derrota de Night Eye a manos del jefe de yakuza Shie Hassaki Overhaul no lo pone en buena luz. Con la visión del futuro de Nighteye, que le permite prever el futuro, su rápida derrota sorprendió a varios fans.

La casi instantánea derrota de Best Jeanist ante All For One

A pesar de ser el héroe número cuatro en ese momento, Best Jeanist fue incapaz de detener a All For One durante la tercera temporada en el arco Hideout Raid de la serie My Hero Academia cuando All For One estalló y atacó.

Aizawa, Vlad y los otros profesores del campamento fracasan al tratar de evitar el secuestro de Bakugo

El secuestro de Bakugo fue uno de los momentos decisivos de los principales puntos de la trama de la serie. Con el secuestro de Bakugo, la confianza de la sociedad en los héroes y la UA estaba en su punto más bajo, y eso fue lo que llevó a la confrontación final de All Might contra All For One. ¿Recordabas estos enigmáticos momentos de My Hero Academia?

