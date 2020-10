My Hero Academia: 5 secretos extraños sobre el One For All

ADVERTENCIA: Lo siguiente contiene spoilers del manga My Hero Academia

Hace generaciones, All for One le dio a su hermano menor un don que le permitió acumular poder. Sin el conocimiento de All for One, su hermano ya tenía la capacidad de transferir poder. Estas dos habilidades se fusionaron para crear One for All, un Quirk acumulativo que se puede transmitir de persona a persona. Si bien All for One usó su habilidad para robar y regalar a Quirks para derribar la sociedad, su hermano tenía un fuerte sentido de la justicia y quería poner fin a su tiranía.

En última instancia, decidió pasar el Quirk para que alguien pudiera cumplir con la promesa del usuario original de derrotar a All for One de forma permanente. Es una habilidad fascinante que vemos ejercida por All Might, el octavo poseedor, e Izuku, el noveno y actual poseedor. A lo largo de su larga historia, One for All ha acumulado muchos secretos.

One For All no siempre fue un don fuerte

Peculiaridad One For All

Al ver cómo lo usan All Might e Izuku, es difícil imaginar a One for All como algo menos que supremamente poderoso. Pero en el momento de su creación, One for All era en realidad un Quirk bastante débil, lo que llevó al hermano a confiarlo a las generaciones futuras. Con cada nuevo usuario, acumula más y más poder para plantear más un teatro.

Sin embargo, durante este proceso, se usa tradicionalmente junto con otro Quirk. Por ejemplo, Daigoro Banjo, el quinto poseedor, nació con Blackwhip. Nana Shimura, el séptimo poseedor, tenía Float. All Might e Izuku han sido los únicos sucesores en ser Quirkless al momento de heredar One for All. Se desconoce cómo los poseedores anteriores utilizaron una versión más débil de One for All y la desarrollaron para convertirse en lo que es ahora.

All Might no se sometió a un entrenamiento riguroso para desbloquear el 100%

Entrenamiento de All Might

Antes de obtener su Quirk, Izuku tuvo que someterse a varios meses de entrenamiento intenso para preparar físicamente su cuerpo para la tensión de One for All. Si no, su nuevo poder habría destruido por completo su cuerpo de adentro hacia afuera. Sin embargo, incluso después de todo ese entrenamiento, cuando Izuku lo recibió, One for All todavía era apenas compatible con su cuerpo, y desarrolló el mal hábito de romperse los huesos cada vez que lo usaba. Mientras trabajaba en entrenar su cuerpo desde entonces, Izuku ha tenido que aprender a usar ciertos porcentajes de su Quirk a la vez.

Este fue un territorio nuevo para su mentor, All Might, quien afirma que nunca tuvo este problema y que podría usar One for All al 100 por ciento al recibirlo. Entonces, ¿cómo podría su cuerpo sostenerlo naturalmente? Si bien se desconoce la razón de esto, podemos teorizar que All Might construyó One for All por sí solo en una cantidad tan grande y se hizo peligrosamente poderoso antes de pasarlo a Izuku. Aunque sin saber cómo los poseedores anteriores utilizaron este Quirk, es difícil estar seguro.

Deflación del cuerpo de All Might

El cuerpo de All Might

A partir de su introducción en la serie, los espectadores aprendieron que el Símbolo de la Paz tiene dos formas: musculoso y larguirucho. All Might solo pudo usar su Quirk mientras estaba en su forma muscular, ya que su pelea original con All for One lo dejó debilitado, solo pudiendo mantener esa forma durante unas pocas horas a la vez.

Cuando no actúa como un héroe, vuelve a su forma más delgada y no puede usar One for All. Si bien tiene sentido que sus extensas lesiones lo dejen en un estado de salud en declive, no tiene sentido cómo All Might puede inflarse y desinflarse a voluntad. Su capacidad para desinflarse es extraña y no es un efecto secundario de su Quirk. La pérdida de masa muscular no fue algo gradual, por lo que sabemos, y parece única solo para él, por lo que su deshinchamiento, uh, peculiaridad, es muy inusual para un hombre originalmente sin Quirk.

Izuku puede hablar con los usuarios anteriores de One For All

Usuarios del One For All

A medida que One for All pasa de una persona a otra, también alberga la conciencia de todos los poseedores anteriores, lo que les permite coexistir en un reino subconsciente. Se cree que el propósito de One for All es acumular grandes cantidades de poder bruto para mejorar las propias habilidades físicas, que luego se transferirá. Sin embargo, no hay información sobre este Quirk que contenga una característica psíquica que permita a todos los poseedores anteriores vivir dentro del Quirk.

All Might mencionó que vio fantasmas de los poseedores anteriores una vez en su pasado e Izuku también lo hizo mientras estaba bajo el Quirk de lavado de cerebro de Shinsou en el Festival de Deportes. Más tarde, Izuku pudo ingresar a ese reino subconsciente y hablar con los poseedores anteriores. Todavía no puede hacer esto por su propia voluntad, pero ha podido hablar con Daigoro Banjo, el usuario de Blackwhip y el hermano de All for One. En el arco de Guerra actual del manga, se ve al primer usuario advirtiendo a Izuku de la muerte inminente. Estos casos sugieren que los poseedores anteriores pueden ver o sentir lo que está sucediendo en el tiempo actual.

One For All tiene múltiples quirks

Diferentes peculiaridades del One For All

Además de ver vestigios del pasado, Izuku lentamente se está volviendo capaz de usar el Quirk dado por todos los poseedores anteriores junto con One for All. Esto fue algo que All Might nunca pudo hacer, algo exclusivo de Izuku, de hecho, lo que llevó a All Might a afirmar que él será el que complete One for All.

Aunque esto plantea la pregunta, ¿por qué Izuku? ¿Por qué puede ver los fantasmas del pasado del Quirk y por qué tiene la capacidad de obtener más Quirks? (Aparte de, ya sabes, ser el protagonista de la serie ...) Dado que All Might e Izuku no tenían Quirkless, eventualmente debería obtener la capacidad de utilizar seis Quirks adicionales además de One for All. Se desconoce por qué Izuku, el noveno titular, completará One for All y qué podría significar para su futuro continuo después de él. Sin embargo, dado que su Quirk fue creado para derrotar a All for One, si Izuku logra hacer eso, entonces el mundo ya no necesitaría One for All, en teoría.

