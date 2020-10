My Hero Academia: 5 personajes que podrían ser el traidor de U.A.

Por un tiempo, ha parecido que la Liga de los Villanos de My Hero Academia ha estado un paso por delante de los héroes. La liga ha podido infiltrarse, emboscar y abrirse camino en lugares y eventos que U.A. High School y los héroes profesionales pensaban que eran los más seguros, lo que los llevó a especular que hay un traidor entre U.A.

Pero eso plantea la pregunta; ¿Quién es exactamente el traidor? Ya sea un maestro o uno de los estudiantes de la U.A. El punto de la trama del traidor ha estado colgando frente a las caras de los fanáticos durante algún tiempo y ha dado lugar a muchas especulaciones y teorías sobre quién podría ser el informante de la liga. Si bien definitivamente hay algunos contendientes fuertes que podrían ser totalmente traidores, hay muchos que son absolutamente inocentes.

Trece

My Hero Academia Trece

Uno de los primeros ataques que lanzó la Liga de Villanos fue invadir las instalaciones de U.S.J y causar estragos en la Clase 1-A. Considerando el U.S.J. fue un campo de entrenamiento ideado y dirigido por el "Héroe Espacial", Trece, existe la posibilidad de que el héroe orientado al rescate sea el traidor.

A pesar de sufrir daños durante el ataque de la liga, es bastante conveniente que supieran cómo infiltrarse en una instalación que la propia Trece conocía mejor. Luego está el hecho de lo poco que se sabe sobre Trece, ni siquiera su apariencia, lo que significa que si no es el Trece real quien es el traidor, incluso podría ser un impostor disfrazado de ella.

Director Nezu

My Hero Academia Director Nezu

Nezu tiene acceso completo a toda la información de UA. Obviamente, sabía qué estudiantes serían enviados a dónde y cuándo. Además, tenía un aviso previo sobre la incorporación de All Might a la escuela. La única desventaja de esta teoría es que la Liga de Villanos no parecía tener información sobre la forma más pequeña de All Might, un hecho del que obviamente Nezu era muy consciente.

El aparentemente amable director Nezu puede parecer un animalito suave y tierno, pero tiene un lado sádico oculto. Debido a que los humanos han experimentado con ellos, Nezu todavía guarda rencor hacia ellos y también disfruta jugando con ellos. Dado eso, su posición en la escuela y una peculiaridad que le da una alta inteligencia, hay una buena posibilidad de que Nezu haya sido el traidor todo el tiempo.

Kirishima

My Hero Academia Kirishima

Admitiremos que la idea de que el personaje tranquilo y amigable sea el traidor es bastante aterradora, pero ¿eso no lo hace más apropiado? Antes de comenzar U.A. Kirishima tenía el pelo negro oscuro y no estaba peinado de una manera tan puntiaguda. Puede que eso no parezca un gran problema, por sí solo, pero combinado con los otros hechos, está empezando a parecer un poco más preocupante su cambio tan drástico de look.

Otra prueba es en la pelea que ocurrió durante el ataque de la Liga de Villanos en la sesión de entrenamiento en U.A, donde Kirishima sorprendentemente no estuvo involucrado. Durante toda la pelea, Kirishima estaba sentado dentro de una de las aulas, sano y salvo. ¿Por qué sera?

Kaminari

My Hero Academia Kaminari

Kaminari es el personaje más teorizado para ser el traidor de UA. Esto es menos debido a la evidencia real y más porque a la gente le gusta la idea de que Kaminari sea un genio todo el tiempo y simplemente finja ser tonto para ocultar su verdadera identidad.

En una ocasión Kaminari confesó haber encontrado un antagonista muy específico interesante por encima de todo, lo cual es muy preocupante. ¿Ese villano? Stain, el asesino de héroes. Kaminari dijo que pensaba que Stain era genial, específicamente cuando hablaban de su carrera de matar héroes en televisión. Esto no se ve muy bien para un héroe en entrenamiento.

Uraraka

My Hero Academia Uraraka

Para empezar, sabemos que la principal motivación de Uraraka como héroe es el dinero. Es dinero para una causa digna, para ayudar a su familia, pero fácilmente podría obtener ese dinero al ser financiada por la Liga de Villanos. Además, ella claramente no es tan dulce e inocente como deja ver, algo que parece que solo Bakugo realmente ha captado.

TE PUEDE INTERESAR: My Hero Academia: 10 personajes que no son tan FUERTES como aparentan

Su Peculiaridad no es realmente buena para ser una espía, y le ha salvado la vida a Midoriya cuando fácilmente podría haberlo dejado morir durante el examen de ingreso, pero tal vez eso estaba en deuda con él por salvar la suya. Desde el punto de vista de la narración, tiene mucho sentido.¿Tener al primer amigo que hizo Midoriya para ser el que lo traiciona? Es perfectamente devastador, y cambiaría el mundo de My Hero Academia.