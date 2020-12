My Hero Academia: 5 mejores momentos del anime y manga en 2020

My Hero Academia (Boku no Hero Academia) es un manga escrito e ilustrado por Kohei Horikoshi que comenzó a publicarse en Weekly Shōnen Jump el 7 de julio de 2014. Una adaptación de anime de Studio BONES comenzó a transmitirse en abril de 2016 y a partir de ese momento su éxito no dejó de crecer.

La pandemia en curso de COVID-19 afectó a la economía y a familias de todo el mundo. La industria del entretenimiento no fue una excepción, pero el mundo de Midoriya Izuku pudo ayudar a sus fanáticos durante el confinamiento tras estrenar una nueva temporada de anime, una película, revelaciones en el manga e incluso anunciar sus proyectos para 2021.

De todo lo anterior, La Verdad Noticias decidió compartirte los 5 mejores momentos de My Hero Academia a lo largo de 2020. Recuerda que MHA es una de las series Shonen más populares del momento y su larga duración es una prueba del gran apoyo de sus fanáticos.

Estreno de la cuarta temporada de anime

La temporada 4 fue otro éxito para Studio BONES, ya que desde su estreno en octubre de 2019 y finalización en abril de 2020, la serie no dejó de causar emoción entre el fandom. Esta temporada comienza donde terminó la temporada 3 y se distingue por ser más oscura que sus predecesoras.

Los seguidores del anime finalmente vieron el crecimiento de Midoriya, Bakugo, Shoto y más personajes de la Clase-1A tras aprobar “El examen de licencia provisional de héroe”. Aquí, Deku puso a prueba sus nuevas habilidades con One For All centrando más fuerza en sus piernas; ya que de esta forma sus manos sufren menos daño.

Como el protagonista de My Hero Academia debutó su propio estilo de lucha, All Might sintió que el joven héroe estaba más cerca de hacer suyo el Quirk OFA. Recordemos que Toshinori Yagi derrotó (presuntamente para siempre) a su rival All For One en la temporada pasada, pero en consecuencia perdió lo que quedaba de su One For All.

El debut de más personajes importantes

Con un Símbolo de la Paz retirado, el padre de Shoto Todoroki, Endeavor, se convirtió en el nuevo héroe número 1. Fue en este momento de la serie que conocimos a los mejores Pro Héroes de la historia; entre ellos Hawks, Mirko, Fat Gum y Sir Nighteye; este último ex compañero de All Might y quien tendría a Deku durante su pasantía.

La temporada 4 nos presenta a The Big 3. El anime sigue a Izuku, Ochaco, Tsuyu, Eijiro con la participación de Mirio Togata (Lemilllion), Nejire y Tamaki de tercer año en los Estudios de Trabajo y Shie Hassaikai Raid con su respectiva Agencia de Héroes asignada.

La película My Hero Academia: Heroes Rising

My Hero Academia: Heroes Rising es la segunda película de la franquicia tras el debut de “Two Heroes”. El filme se anunció en el número 17 de Weekly Shonen Jump y se estrenó por primera vez en Japón el 20 de diciembre de 2019. Se estrenó en Norteamérica y el Reino Unido el 26 de febrero de 2020. Mientras que su llegada a México se reprogramó para diciembre del mismo año.

En esta película, Izuku Midoriya, Katsuki Bakugo, Ochaco Uraraka, Shoto Todoroki y todos los demás miembros de la Clase 1-A aparecerán como protagonistas. Te recomendamos verla después de finalizar la temporada 4 de anime; ya que así evitas varios spoilers.

Un dato curioso es que el creador Kohei Horikoshi comentó que la segunda película “Heroes Rising” es sobre una historia descartada. Siendo más exactos, un final que sus editores no le permitieron crear para sus personajes. ¿Lo sabías?

La sinopsis es la siguiente: “Aunque All Might fue admirado por muchos en todo el mundo, fue con un corazón triste que tuvo que renunciar a su papel de héroe como el Símbolo de la Paz. Debido a esto, una fuerza oscura que se movía detrás de escena, un villano llamado Nueve, regresa para destruir todo lo que conocemos…”

“Cada estudiante de la Clase 1-A ha sido asignado al Proyecto de Recomendación de Trabajo de Héroe. Fueron enviados a la isla de Nabu para realizar tareas como héroes actuando como su propia ‘Agencia de la UA’ sin la ayuda de ningún maestro. Su trabajo implicaría sobre todo hechos menores con la tasa de criminalidad relativamente baja de la isla. Sin embargo, el villano principal tiene otros planes”.

Guerra de Liberación Paranormal en el manga

Arco de la Guerra de Liberación Paranormal

El Arco de la Guerra de Liberación Paranormal es el decimoctavo arco de la historia en My Hero Academia, así como el noveno arco de la historia en Rise of Villains Saga. Después de un consejo de Hawks y una nueva fuente de información en Tartarus, los Héroes han reunido toda la información que necesitan para enfrentarse al Frente de Liberación Paranormal de frente.

¡Advertencia de spoilers! Los fanáticos que quieran leer este arco del manga, deben comenzar con el episodio 253; y este inicia después del Arco de la Agencia de Endeavor. Pueden encontrar varias opciones como Manga Plus, Shonen Jump y Viz Media para disfrutar de forma legal Boku no Hero Academia.

A continuación, el orden de algunas revelaciones en el Arco de la Guerra de Liberación Paranormal, puntos importantes a destacar, personajes involucrados y más detalles que My Hero Academia publicó durante 2020:

Se revela que Kurogiri es un Nomu, creado a partir del cadáver de Oboro Shirakumo y el Frente de Liberación Paranormal ya ha formado sus equipos para la próxima guerra. Tomura Shigaraki está pasando por las etapas finales para obtener el poder máximo de Kyudai Garaki.

Nota: Daruma Ujiko (Maruta Shiga) es el personaje al que Kohei Horikoshi tuvo que modificarle el nombre. Esto porque “Maruta” indirectamente era una referencia a los prisioneros chinos tomados en la Segunda Guerra Mundial por la Unidad 731 del Ejército Imperial Japonés. Estos eran enviados a una división en la que eran sometidos a diferentes experimentos.

Toshinori Yagi completa su investigación sobre los antiguos usuarios de One For All y transmite los resultados a Izuku Midoriya y Katsuki Bakugo. Se revela que el antiguo usuario de Blackwhip es Daigoro Banjo, también conocido como Lariat, que fue el quinto usuario de OFA.

También se confirma que All For One había luchado contra todos los usuarios anteriores de One For All y se revela que el Quirk de Nana Shimura es Float. Todo lo anterior aparece al final de la temporada 4 de anime y también continuará en la quinta temporada.

Hawks transmite su información a la Comisión de Héroes, que reúne a todos los héroes para atacar el Frente de Liberación Paranormal en su base de operaciones. Los héroes se dividen en equipos.

El equipo de Endeavour está a cargo de asaltar el Hospital General de Jaku y asegurarse de que Tomura no termine su proceso de actualización, el equipo de Edgeshot está a cargo de detener al PLF en su base, el equipo de Momo está a cargo de ayudar al segundo equipo, mientras que el equipo de Deku se encarga de evacuar a los ciudadanos.

Durante una batalla entre Hawks, Twice y Dabi, Hawks mata de mala gana a Twice. Dabi revela su identidad secreta a Hawks, pero está censurada. Hawks parece estar muy sorprendido al descubrir el verdadero nombre de Dabi.

Kyudai revela que hizo una copia del Quirk de All For One. AFA mantuvo la versión duplicada del Quirk y le dio la versión original a Tomura. Después de despertarse, Tomura usa su Decay Quirk (que ha aumentado drásticamente en poder gracias a sus mejoras) para destruir el hospital y sus alrededores.

Gran Torino es brutalmente herido por Tomura cuando este último golpea al anciano héroe en el pecho. Tomura logra golpear a Eraser Head con una de las balas destructoras de peculiaridades, lo que lo obliga a cortarse la pierna izquierda para detener la propagación. En el fragor de su enfrentamiento contra Tomura, Izuku desbloquea Float.

Deku continúa luchando contra Tomura y usa Texas Smash por primera vez. Endeavour usa su Prominence Burn en Tomura, pero el villano aún puede moverse. Katsuki Bakugo se interpone en el camino del ataque de Shigaraki para proteger a Izuku, que lo hiere brutalmente (de aquí la preocupación de los fanáticos por la vida de Kacchan).

Continuando con su alboroto, Gigantomachia ha llegado a la ciudad de Sauro y huele a dos de sus amos. Mientras los héroes en la ciudad de Jaku proceden a interceptar al gigante. Tomura es capaz de tocar la cara de Deku e intenta robar One For All.

Deku se encuentra en el mundo de vestigios de One For All, donde ve que All For One y Tomura están luchando entre sí por el control. Tomura conoce a su abuela por primera vez y se da cuenta de que no puede robar One For All debido a que su operación solo se completó en un 75%.

Himiko Tomura se disfraza de anciana y lleva a Uravity (Ochako) al interior de una casa abandonada para enfrentarse a ella. Tomura se niega a escuchar la orden de All For One de retirarse y, en cambio, continúa con su alboroto.

Cuando la guerra alcanza su clímax, Gigantomachia finalmente se acerca a la ubicación de Tomura con Dabi, Mr.Compress, Spinner y Skeptic en su espalda, mientras Nejire Chan e Ingenium llegan para respaldar al equipo de Endeavor.

Bakugo y Lemillion en acción

¡SPOILER! Dabi revela que su identidad es Toya Todoroki, el hijo mayor perdido de Endeavour que se creía muerto. Con la ayuda de Skeptic, transmite un mensaje por todo Japón que revela su identidad como Toya, y expone el pasado abusivo y las ambiciones de Endeavour para arruinar su vida y su carrera como héroe.

Hawks editado por Skeptic al público y revela que su padre era un criminal, que fue detenido y capturado por Endeavour. Se revela que Best Jeanist está vivo y llega al campo de batalla para ayudar a los Héroes. Nejire termina siendo gravemente quemada por Dabi, cuando el primero intentaba atacar a Tomura y Spinner. Sin embargo, se las arregla para sobrevivir.

Finalmente, Lemillion llega en el campo de batalla, totalmente equipado, revelando que él tiene su Quirk de regreso gracias al “Rebobinar” de Eri. Bakugo anuncia y declara su nombre oficial de héroe: "Great Explosion Murder God Dynamight" (Dynamite).

Más anime y una tercera película en 2021

2020 no podía irse sin antes darnos más contenido de Boku no Hero Academia en la televisión y la pantalla grande. BONES reveló que la quinta temporada estaba en producción y durante el transcurso del año compartió varios pósters oficiales y trailers promocionales.

La emoción de los fanáticos resurgió con las celebraciones de navidad y año nuevo. Después de todo, el creador de My Hero Academia confirmó la llegada de una tercera película para verano de 2021 (aproximadamente) y declaró que esto fue posible gracias a todo el apoyo de sus seguidores. ¡Incluso tenemos el primer teaser!

