My Hero Academia: 5 datos interesantes sobre Fat Gum

El género shonen es responsable de algunos de los animes más divertidos y adictivos de la última década. Hay muchos programas que hacen cosas emocionantes con el género, pero My Hero Academia es una serie particularmente efectiva debido a cómo analiza los géneros de superhéroes y acción.

Izuku Midoriya es el personaje principal del programa, pero My Hero Academia presenta un amplio elenco de personajes héroes secundarios, algunos de los cuales tienen una amplia historia de fondo y otros son más adecuados para permanecer como misteriosos enigmas visuales. Fat Gum es un personaje que inicialmente no recibió mucha atención, pero poco a poco se le han dado más oportunidades.

Actualmente ocupa el puesto 58 en las listas de cartelera de héroes profesionales

Ranking de Héroes Profesionales

Algo en lo que My Hero Academia hace muy bien y en lo que pasa mucho tiempo son las clasificaciones intrincadas que definen cómo se comparan todos los héroes profesionales. Todos los personajes notables se clasifican en algún lugar de las listas de vallas publicitarias, pero Fat Gum ocupa el puesto 58, lo que se siente bastante bajo considerando el poder que contiene. No hay duda de que Fat Gum es uno de los héroes más fuertes de la serie, pero los parámetros exactos de este poder a veces cambian.

Fat Gum no solo es muy fuerte, ha jugado un papel vital en varias misiones contra organizaciones de villanos. Fat Gum ha levantado maquinaria y rechazado varios mechs a la vez antes, pero en otras ocasiones su fuerza parece apenas suficiente para manejar a los humanos. Además, tiene experiencia previa como oficial de policía, lo que siente que también debería mejorar un poco más su clasificación.

Tiene una forma gorda y una forma delgada

Fat Gum delgado

Muchos personajes de My Hero Academia se definen por sus apariencias exageradas, muchas de las cuales están determinadas por sus Quirks. Fat Gum no es una excepción y es un personaje conocido por su apariencia gigantesca. Sin embargo, Fat Gum puede quemar esta grasa y llegar al músculo, lo que hace que su cuerpo se adapte y se vuelva delgado.

Cuando Fat Gum se vuelve delgado, sus ojos, dientes y toda la estructura facial son completamente diferentes a los anteriores. Es una secuencia de transformación entretenida, pero la forma en que Fat Gum luego fluctúa de regreso a su peso más grande no mucho después lo cuál no debería ser un proceso tan fluido naturalmente.

Puede cargar a personas en su cuerpo

Cuerpo de Fat Gum

A simple vista, Fat Gum puede parecer un personaje que es bastante singular en la naturaleza de su Don, pero hay algunos aspectos realmente extraños de su poder que le dan una ventaja real incluso si no necesariamente tienen sentido.

Fat Gum tiene una habilidad llamada Fataxi que le permite escoltar a individuos dentro y fuera de la batalla mientras los aloja dentro de su cuerpo. Es una maniobra que Fat Gum no usa con frecuencia y cuanto más se analiza, menos sentido tiene. Entra en juego la cuestión de los órganos internos de Fat Gum.

Ademas de esto, Fat Gum es capaz de usar su estatura en diferentes capacidades, pero uno de los aspectos más extraños involucra la mecánica detrás de su movimiento especial, Absorción de Grasa. Este Quirk permite que cualquier cosa se pegue o se hunda en la grasa corporal de Fat Gum.

Pertenecía a la Policía

Fat Gum peleando con villano

Los personajes de My Hero Academia tienen una rica historia de fondo que completa los detalles sobre sus primeros días con su Quirk antes de que comenzara la serie. My Hero Academia no se ocupa realmente de la construcción de la doble vida de la identidad oculta de las historias de superhéroes, pero estos personajes aún hacen malabares con las dualidades.

Fat Gum solía estar en la fuerza policial, lo que le permitió hacerse muchos enemigos dentro del mundo criminal pero habiendo trabajado en la fuerza policial antes de abrir su agencia de héroes, comprende cómo funciona el mundo de los villanos. Es lógico que la Liga de Villanos y otros individuos malvados naturalmente se resientan con Fat Gum y lo apunten por su pasado, pero nunca lo han señalado.

Es buen maestro

Fat Gum con Kirishima y Amajiki

Aparte de ser un gran pro-héroe y detective, también es posiblemente el mejor maestro y modelo a seguir para sus pasantes de trabajo y estudio. Fat Gum le da la bienvenida a Kirishima a su agencia con los brazos abiertos, alimentando el talento que claramente ve en el chico desde el principio. Él hace lo mismo con Amajiki, quien es un miembro socialmente retraído y ansioso de los Tres Grandes de U.A.

Las ansiedades sociales de Amijiki hacen que sea una persona muy difícil de comunicarse, pero Fat Gum no solo parece apoyarlo, sino que también hace todo lo posible para asegurarse de que esté bien. Fat Gum es tan generoso y de buen corazón que esto lo hace un gran lider y maestro.