My Hero Academia 379 spoilers y dónde leer el manga en español

Se esperaba que My Hero Academia 379 siguiera centrándose en la Academia UA y se ocupara de las consecuencias de la aparición de los villanos para ayudar a los héroes. Los spoilers filtrados hoy, muestran qué sucede con Shigaraki y All for One.

En el capítulo anterior, Gentle Criminal y Lady Nagant acudieron en ayuda de los héroes. La Brava superó a los servidores de Skeptic y fue atrapado por los héroes que patrullaban. Según los spoilers, el Capítulo 379 de My Hero Academia se titula "Esperanzas".

Si te preguntabas en qué capítulo del manga va el anime Boku no Hero, debes saber que la sexta temporada adaptará el arco "Guerra de liberación paranormal" (capítulos 258–306) y posiblemente parte del arco “Caza de villanos” (capítulos 307–328).

¿Dónde puedo leer el manga de My Hero Academia en español?

Puedes leer el manga de BNHA en español desde la aplicación MANGA Plus de la editorial Shueisha. Los primeros 3 y últimos 3 capítulos siembre se pueden leer de forma gratuita, aunque los más recientes se actualizan cada semana. La Verdad Noticias te recuerda que el capítulo 379 se estrenará el domingo 29 de enero.

My Hero Academia 379 spoilers filtrados

El Capítulo 379 del manga My Hero Academia comienza con un flashback de Lady Nagant en el hospital central durante la Rebelión de los Mutantes después de que Kurogiri se despertara. A pesar de que los médicos se lo prohibieron debido a sus heridas, Nagant insistió en unirse a la lucha.

Después de que le dijeron que estaba bajo custodia y que, por lo tanto, no se le podía permitir pelear, les contó las palabras de Midoriya. Rock Lock le permitió pelear y le dio información sobre la situación.

En la actualidad, Lady Nagant quiere hacer suficientes tiros para pagarle a Hawks y Midoriya. Ella dispara la otra mano de Shigaraki, lo que lleva a la AFO interna a gritar que es irreconciliable para ella jugar a la víctima ahora después de haber matado a tantas personas inocentes.

De repente, los dedos de Tomura comienzan a salir de la boca de AFO y se ríe de su maestro, diciendo que su plan para usar personas falló. AFO quería usar el odio de Tomura para finalmente conquistar One for All, pero eso también fracasó.

A pesar del funcionamiento de la fusión, una pequeña parte de Tenko se ha mantenido viva todo el tiempo, ganando fuerza y recuperando el control de su cuerpo. AFO le pide a Kurogiri que lo teletransporte, pero el Nomu parece estar recuperando su personalidad de Shirakumo y, por lo tanto, se niega a obedecer la orden.

Tomura continúa diciendo que su origen se encuentra en la casa donde nació, lo que hace que Shigaraki y Tenko sean la misma persona. Emerge de la ola de manos y dedos, su cabello vuelve a su longitud original y esto significa el regreso de Shigaraki Tomura.

Shigaraki dice que su deseo es destruir todo lo relacionado con su origen, ya que eso es lo único que lo satisfará. Sin embargo, Deku lo agarra y salta de la fortaleza flotante a tierra firme.

Mirio comenta que con las peculiaridades de Shigaraki restauradas, UA es incapaz de retenerlo. Deku afirma que no puede dejar que Tomura lo destruya todo, pero no olvidará a su niño interior que necesita ayuda. Luego, Deku ata las manos de Tomura con BlackWhip cuando la batalla final entre los dos adversarios comienza en tierra firme.

My Hero Academia 379: Deku vs Shigaraki

Sin embargo, a partir de My Hero Academia 379, Deku todavía sufre las secuelas de Gear Shift. Queda por ver cómo afectará el resultado de esta batalla. Mientras tanto, puedes ponerte al día con la sexta temporada del anime My Hero Academia en Crunchyroll.

