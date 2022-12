My Hero Academia 376: Así planea derrotar All For One a los héroes

Los héroes están en verdadero peligro, como se puede ver en el capítulo número 376 del manga de My Hero Academia (Boku no Hero), ilustrado por Kōhei Horikoshi, pues enfrentan a Himiko Toga y Twice.

Sin embargo, eso no es todo, pues por fin se ha descubierto cuál es el plan del principal villano All For One, Este planea no solo derrotar a los héroes, también quiere conquistar al mundo.

En La Verdad Noticias, trataremos de contarte lo más indispensable del plan de All For One para no hacer un spoiler tan grande sobre el capítulo del manga, en caso de que no lo hayas leído aún.

Este es el temible plan del villano All For One de My Hero Academia

Escena del manga 376 de My Hero Academia.

All For One planea, en primer lugar, controlar por completo a Shigaraki por eso se dirigía hacia él. Sin embargo, es interceptado por Hawks quien comienza a sospechar sus verdaderas intenciones.

Al parecer, lo que algunos ya sospechan, es que All For One planea convertir a Tomura Shiragakil, el líder interino de la Liga de Villanos, en su sucesor, o más bien como el recipiente de todo su poder. Algo que será fácil debido al odio que tiene este villano. Aprovechamos para mostrarte los 4 datos sobre los poderes de All For One.

Te puede interesar: ¿Cuánto falta para la temporada 6 de My Hero Academia Parte 2?

¿Cuál es el orden de ver Boku no hero?

Orden para ver My Hero Academia.

En esta lista te mostramos cómo debes ver todas las temporadas y películas del famoso anime My Hero Academia (Boku no Hero):

'My Hero Academia', temporada 1 (2016)

'My Hero Academia', temporada 2 (2017)

My Hero Academia: Dos héroes (2018) - Película

'My Hero Academia', temporada 3 (2018)

'My Hero Academia', temporada 4 (2019)

My Hero Academia: El despertar de los héroes (2019) - Película

'My Hero Academia', temporada 5 (2021)

My Hero Academia: Misión Mundial de Héroes (2021) - Película

'My Hero Academia', temporada 6

