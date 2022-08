My Hero Academia 364 confirma que Bakugo no murió y fue salvado por un héroe

El Capítulo 364 del manga My Hero Academia promete ser intenso y los spoilers revelan que Katsuki Bakugo no murió; al menos no permanecerá muerto y otro héroe se sacrificará en su lugar. Comprueba todos los detalles (incluyendo los escaneos) en La Verdad Noticias.

Según los spoilers, MHA 364 muestra que los héroes profesionales intentan salvar al personaje principal que anteriormente se suponía muerto. Ahora, las cosas parecen llegar a un giro inesperado.

Si bien el nuevo capítulo del manga My Hero Academia ha generado algunas reacciones contradictorias, la ruta que toma el creador Kohei Horikoshi para revivir a su personaje no es una de las teorías compartidas por los fanáticos.

Spoilers de My Hero Academia Capítulo 364

Foto: Shueisha / My Hero Academia

Según los spoilers, el capítulo 364 de My Hero Academia comienza con un flashback del Dr. Garaki explicando que Shigaraki Tomura robó una bala de Shie Hassaikai hecha con el Quirk de Eri, lo que confirmó su teoría de la Singularidad del Quirk. Luego extrajo la peculiaridad que dejó para que All For One la usara. ¡MHA 364 muestra que AFO está completamente restaurado!

Tokoyami adivina que es la peculiaridad de Eri. Él y Hawks llegan a donde AFO ya ha robado la peculiaridad de otro héroe profesional. All For One admite que usar Rewind lo devolverá a la nada. Aún así, su objetivo es acabar con tantos héroes como sea posible, ya que ya se ha transferido parcialmente al cuerpo de Tomura.

El capítulo 364 de My Hero Academia hace un corte en Washington DC, donde la gente se levanta en apoyo de AFO. El presidente le dice al general Agpar que, dado que los laboratorios han descubierto que Shigaraki es invencible, el resto del mundo pronto intentará ganarse el favor de Shigaraki.

El general les recuerda a todos Star and Stripe, insistiendo en que deben actuar contra AFO ahora si quieren evitar que destruya el futuro.

¿Quién salva a Bakugo de la muerte?

“No puedo aceptar esta muerte, no puedo dejar que este corazón detenido conduzca al final de una vida”…Edgeshot de verdad muchas gracias…gracias por estar dispuesto a sacrificar tu vida por la de él, por devolverme la esperanza de que Bakugo va a vivir #MHA364 pic.twitter.com/WZ7IJwr7uV — Lena (@LadyLenaTH1) August 25, 2022

De acuerdo con los spoilers, Edgeshot ingresa partes delgadas de su cuerpo en el de Bakugo. Le pide a Mirko que mantenga alejado a Shigaraki a toda costa mientras intenta restaurar el corazón destruido de Bakugo, ya que no pueden dejar que se lleve al niño.

Best Jeanist protesta que esto resultaría en la propia muerte de Edgeshot, pero Ninja Hero responde que él sabe. La última página del Capítulo 364 de My Hero Academia muestra el rostro completo de Edgeshot.

En MHA 364, AFO parece estar seguro de su desaparición, lo que indica que ha dejado el manto del liderazgo a la mente fragmentada de Tomura, o sobrevivirá dentro de su protegido después de que su cuerpo original perezca, probablemente asumiendo el cargo de personalidad dominante.

La existencia de Tenko choca con el desenlace, por lo que será interesante ver si Deku logra salvarlo. Parece que los líderes mundiales han renunciado a salvar a Japón y están listos para inclinarse ante los poderes de Shigaraki.

El general Agpar puede convertirse en un futuro aliado, especialmente considerando su relación con Star and Stripe. Sin embargo, según las protestas representadas en el capítulo 364 de My Hero Academia, está claro que AFO ha ganado una manada de seguidores.

El tema de la muerte de Bakugo ha sido controvertido desde el principio, y muchos han enfatizado lo crucial que es que el renacimiento se haga con cuidado. Sin embargo, la participación de Edgeshot es, en opinión de la mayoría de los lectores, un resultado menos que óptimo.

Mientras que Bakugo está listo para ser revivido, el fiasco de su muerte se vuelve inútil para la trama. A algunos les parece un truco publicitario. Si bien Edgeshot puede fallar en traerlo de vuelta, lo más probable es que esta fue una configuración para que Bakugo recibiera algún tipo de despertar peculiar.

Con suerte, la traducción oficial les dará a los lectores una mejor pista. El Capítulo 364 de My Hero Academia llegará el 28 de agosto y se podrá leer gratis por tiempo limitado en la aplicación MANGA Plus.

