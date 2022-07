My Hero Academia 359: ¿Dónde está Deku?

Lo siguiente en La Verdad Noticias contiene spoilers del capítulo 359 de My Hero Academia, "Lugar de aprendizaje", de Kohei Horikoshi, disponible en español en MANGA Plus de la editorial Shueisha.

Katsuki Bakugou es claramente el personaje favorito de My Hero Academia entre el fandom. Ha sido el número uno en todas las encuestas de popularidad en Japón y ha tenido algunas de las escenas más conmovedoras de crecimiento y desarrollo dentro de la serie.

Lo único que le ha faltado hasta ahora es una pelea en la que se le ha dado la oportunidad de hacer todo lo posible contra un oponente que hace lo mismo, pero eso ha terminado ya que su batalla contra Shigiraki ha llegado al máximo.

En esta batalla, Bakugou ha estado en plena exhibición tanto en combate como en personaje. Sus gritos de enojo con Miruko son cómicos, su gran movilidad y poder deja a la gente asombrada considerando su corta edad y, lo que es más importante, su desarrollo como persona y la forma en que desafía los ideales y creencias tanto de All For One como de Shigiraki son inspiradores.

Mientras ataca a Shigiraki con un nuevo movimiento, ¿podrá Bakugou detener a Shigiraki hasta que llegue Deku? Anteriormente, informamos que los spoilers de My Hero Academia Capítulo 360 asustaron a los fanáticos.

Spoilers de My Hero Academia 359

El capítulo de My Hero Academia comienza con una escena de los estudiantes de apoyo que continúan haciendo reparaciones en la instalación flotante desde el subsuelo. Comentan que la base se está cayendo porque no puede soportar el peso del cuerpo en crecimiento de Shigiraki . Mientras eso sucede, se muestra a un estudiante de negocios grabando la batalla y ofreciendo comentarios.

Cuando otro estudiante de apoyo les preguntó por qué estaba allí, dijeron que es porque mantener un registro de la victoria de los héroes es vital y que el mundo necesita saber cómo lograron la victoria hoy. Después de lo cual, Horikoshi dibuja un arte fantástico de una inmensa explosión de Bakugo, y una vez más lo vemos hacer otro increíble panel de doble página.

Eraserhead le recuerda a Monoma que no parpadee por un segundo y Yaoyorozu incluso puede sentir la explosión debajo del estadio. Inmediatamente se da cuenta de que también es Bakugo. Similar a la vez que Bakugou luchó contra Deku por primera vez, muestra a todos reaccionando a las explosiones de Bakugou.

Aquellos que no lo conocen simplemente asumen que es él siendo imprudente, pero Kaminari les dice que siempre piensa y cuida sus acciones. Cuando luchó contra Deku por primera vez, a pesar de que parecía que tenía como objetivo matarlo, siempre apuntaba sus ataques para simplemente noquearlo y contenerse.

Esto es confirmado momentos después por Shigiraki/All For One cuando felicita a Bakugo por condensar su explosión para reducir el daño generalizado y aumentar la fuerza destructiva. Sin embargo, este cumplido proviene de una posición en la que él es condescendiente, ya que en última instancia fue ineficaz para el villano.

El regreso de Deku en My Hero Academia

Imagen: Shueisha / Deku de My Hero Academia

Mientras Shigiraki felicita a Bakugo, en realidad había usado su brazo derecho para golpear su rostro, arrancando el lado derecho de la máscara de Dynamight, agarrando el antebrazo derecho de Bakugo y aplastándolo con una fuerza increíble y poco esfuerzo.

Los guanteletes que Bakugo lleva en la muñeca fueron destruidos y al ver el peligro en el que se encontraba el joven estudiante de la UA, Best Jeanist y Miruko acuden en su ayuda. Sin embargo, hizo poco para ayudar, ya que Shigiraki los ahuyentó como moscas, alegando que la fuerza que tenía era la fuerza de All Might.

Bakugo luego está tirado en el suelo tosiendo e incapaz de moverse mientras Shigiraki camina hacia él amenazadoramente. Está completamente perdido en cuanto a cómo su ataque más fuerte apenas lo arañó, pero Shigiraki sabe cómo insultar a la herida. Literalmente también solo le importa la relación que ha construido con Deku a lo largo de los años.

Eraserhead se ve obligado a sentarse y observar cómo Shigiraki está a punto de matar al estudiante al que ayudó a entrenar y deseaba ver luchar para convertirse en el número uno. Él llora a Mandalay preguntando dónde está Deku, pero ella no tiene forma de ponerse en contacto con él.

Luego les grita a los héroes profesionales para ver si alguno de ellos se levantaría para proteger a su alumno. Suneater es el primero en levantarse diciendo que realmente quería graduarse. Una voz desconocida lo anima diciendo que cuando todo esto termine, le pedirán a Nezu que les dé uno.

Nejire dice que sí, pero Suneater todavía no puede ver cómo tienen una oportunidad, pero Lemillion se levanta de los escombros y dice que cuando todo esté dicho y hecho, incluso si no pueden vencer a Shigiraki, se asegurarán de detenerlo hasta que Deku llega para salvar el día.

Entonces obtenemos una toma increíble de Lemillion, Suneater y Hado juntos valientemente dicen que se enfrentarán a Shigiraki junto con su poder de triple amenaza.

Conclusiones sobre el capítulo 359 de MHA

Este capítulo es una continuación bastante refrescante del más reciente. Horikoshi aún logra ofrecer una acción emocionante al mismo tiempo que hace que el capítulo sea mucho más fácil de seguir y realizar un seguimiento.

El número de manos y dedos en los paneles se ha reducido considerablemente y la batalla se ha ralentizado un poco. Fuera de eso, este capítulo también ofreció mucha más construcción de mundos y dio más tiempo de pantalla para los personajes secundarios. Ver el impacto que los estudiantes del curso de negocios y apoyo están teniendo en la batalla fue realmente agradable.

Los fanáticos seguramente apreciarán el curso de negocios que graba las imágenes, ya que el Dabi que grabó el asesinato de Twice se usó contra ellos no hace mucho tiempo. Siempre se agradece meterse en la política de la sociedad de los héroes.

El poder de los aspectos de la amistad también era bueno, ya que Kaminari y Yaoyorozu creían mucho en Bakugo a pesar de que otros solo lo veían por su brutalidad. La naturaleza vil de Shigiraki estuvo en exhibición, el amor de Eraserhead por sus estudiantes y, por supuesto, el último panel que dice que finalmente veremos a los tres grandes de UA pelear juntos es todo lo que los fanáticos han estado esperando.

Este capítulo del manga My Hero Academia definitivamente entrega donde se necesitaba. Finalmente, te recordamos que el anime de Boku no Hero Academia estrenará próximamente su sexta temporada en la plataforma Crunchyroll.

