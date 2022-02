My Hero Academia 345 spoilers: Dabi vs Shoto y Toga secuestra a Deku

Los héroes han ejecutado su plan para separar a los villanos unos de otros. Las últimas filtraciones y spoilers del Capítulo 345 de My Hero Academia muestran a los héroes lanzando la siguiente parte del gran plan para detener a All For One, Tomura Shigaraki y la Liga de Villanos.

Un usuario de Discord llamado Rukasu ha compartido el resumen del Capítulo 345 de MHA. Anteriormente, en La Verdad Noticias informamos que My Hero Academia manga 344 revela cómo engañaron al poderoso All For One. Y ahora, ¡la guerra continúa!

El Capítulo 345 de My Hero Academia comienza con los villanos dentro de las jaulas de hierro y parecen confundidos. Himiko Toga se está desesperando y le pide a sus compañeros villanos que rompan la jaula y se defiendan. Dabi se burla de los héroes por solo poder sostenerlos durante tres segundos.

My Hero Academia 345 Spoilers "Monoma en acción"

Resulta que tres segundos son suficientes para que los héroes se enfrenten y empujen a los villanos hacia los portales. En el Capítulo 345, el plan para obligar a los villanos a ingresar a los portales tiene éxito.

El capítulo muestra a Monoma anunciando que él es quien mueve los hilos. Hay otro héroe que se parece a Crust y se muestra luchando contra uno de los generales del Frente de Liberación. Se ve a los héroes corriendo hacia sus portales asignados. Bakugou llama a Deku, pero antes de que puedan entrar, algo atrae a Deku a otro portal.

Mientras tanto, Fat se queda atrás y All Might le pide que detenga a los villanos restantes con su grasa y proteja a Aoyama. Fat también le ordena a Monoma que regrese a la ubicación de Aizawa.

En el Capítulo 345 de My Hero Academia, la misión entra en su segunda fase y se muestran los héroes encargados de lidiar con All For One. Endeavour, Tokoyami, Hawks, Mt. Lady, Pixiebob, Kamui, Tiger, Shishido y muchos otros se enfrentan a All For One en Gunga Mountain.

Mientras tanto, All For One afirma que está impresionado por su plan, pero dice que dividir a los héroes en este momento crucial podría resultar contraproducente. Piensa que enfrentar a One For All contra Shigaraki podría no ser una buena idea.

En otra parte, se muestra a Shoto Todoroki frente a Dabi en Kamino junto con Iida. Se abre un portal y se ve a Shigraki entrando donde Best Jeanist está listo para pelear. Hacia el final del Capítulo 345 de MHA, se revela que Himiko Toga ha secuestrado a Deku y el héroe no tiene idea de por qué su sentido del peligro no se activó contra Toga.

My Hero Academia 345 Spoilers "Deku y Uraraka vs Himiko"

El Capítulo 345 del manga creado por Kohei Horikoshi se lanzará el domingo 27 de febrero. El capítulo y más lanzamientos del manga My Hero Academia estarán disponibles en línea en MANGA Plus y VIZ Media.

