My Hero Academia 345 Spoilers: Héroes vs el Quirk de Shigaraki

La guerra final entre los héroes y los villanos ahora está en marcha cuando el acto final de la serie de manga original My Hero Academia de Kohei Horikoshi llega a una nueva fase, y la reciente serie de capítulos ha visto cómo tanto los héroes como los villanos se preparaban para el conflicto final.

Con tanto trabajo en contra de ellos, los héroes necesitaban idear un plan importante para separar de alguna manera a All For One de Tomura Shigaraki y obtener una ventaja temprana sobre los villanos por cualquier medio posible.

Si bien My Hero Academia Capítulo 346 reveló el plan de All Might para separar a los villanos entre sí y lograrlo con éxito, también hubo una burla de que los héroes han estado trabajando en otras cosas.

Foto: Shueisha / My Hero Academia

En los días previos a la batalla final contra los villanos, parece que los héroes también han descubierto algún tipo de contraestrategia contra las poderosas habilidades de descomposición de Shigaraki. Entonces, si bien los héroes ya han puesto en marcha la primera mitad de su plan, todavía hay otro nivel en su estrategia.

El Capítulo 345 de My Hero Academia ve a los héroes llevar a cabo con éxito su plan principal para separar a los villanos empujándolos a través de puertas warp abiertas por Monoma (quien había copiado la peculiaridad de Kuorgiri antes de la batalla final ), y los villanos comienzan a reaccionar a la nueva plan.

Un villano cuestiona a Crust sobre el hecho de que el lado del héroe está dispuesto a poner todo su dinero y esfuerzos en un plan tan endeble, pero el héroe profesional deja caer una pepita curiosa que provoca que los héroes también hayan pensado en la batalla. Señalando:

"¡Incluso tenemos una estrategia para contrarrestar esa desagradable peculiaridad de Decay!"

Estuvo bueno el cap y hubo un montón de panelazos, el de Shoto es mi favorito!



Me alegra de que Endeavor quedara con AFO, es su rol como el No.1, me imagino que Toga quiere la respuesta de Deku, no se si Uraraka tendrá un rol en eso.

¿Mirko y Bakugo? interesante#BNHA #MHA 345 pic.twitter.com/eaKwIjxvBc — Kayo⚡️- ʜᴏᴍᴜʀᴀ (@LeviMustang310) February 27, 2022

Aún no se ha revelado cuál podría ser realmente este plan contra la Decadencia (Decay) de Shigaraki, y aún no se ha visto qué quiere decir Crust con este alarde, pero es una curiosa provocación para el futuro.

Dado que el campo de batalla de Shigaraki parece ser una Academia de la UA que ha sido lanzada al aire, es difícil creer que los héroes se pondrían voluntariamente en un lugar como ese si no tuvieran alguna forma de detener la peculiaridad de Shigaraki.

Ahora solo es cuestión de ver cuál podría ser este plan, ya que actualmente están actuando sin la ayuda de aquellos que pueden detener peculiaridades como Eraserhead. La Verdad Noticias te recuerda que puedes ponerte al día con el manga My Hero Academia en MANGA Plus.

