My Hero Academia 343 spoilers: La última traición y el regreso de All For One

Los héroes y villanos están listos para la guerra. Las últimas filtraciones y spoilers de My Hero Academia 343 insinúan el aumento de la tensión en ambos campos. Y ahora, un usuario de Discord llamado "Rukasu" compartió las filtraciones en línea.

Recordemos que el manga también conocido como Boku no Hero Academia, es creado por el mangaka Kohei Horikoshi y publicado semanalmente en la revista Weekly Shonen Jump. Aunque a veces tenemos descansos, se confirmó que el capítulo 342 se estrenará en el calendario regular.

Anteriormente, en La Verdad Noticias informamos de My Hero Academia 342 spoilers: Deku y Uraraka tienen un emotivo diálogo. Este capítulo marcó una despedida de lo héroes para dirigirse a la guerra. A continuación, te compartimos todo lo que debes saber del próximo capítulo.

Spoilers de My Hero Academia 343

My Hero Academia 343 da inicio a la guerra

El capítulo 343 de MHA comienza con All For One diciendo que las mentiras no funcionan en él debido a una peculiaridad que le robó a un hombre hace varios años. Más tarde, llama a la madre de Yuuga Aoyama y disfraza la conversación sobre el vino. Él dice que quiere un Macallan y ella revela que su hijo puede entregarle lo mismo al día siguiente.

En otro lugar, Deku se dirige a reunirse con los Aoyama. Se sorprende al ver a Yuuga en el Capítulo 343 de Boku no Hero Academia. Deku se confunde al verlo, pero le dice al primero que los abogados de sus padres lo ayudaron a salir de prisión.

Deku quiere contárselo a sus amigos, pero Yuuga lo detiene y le pregunta si quiere saber el verdadero plan de All For One. Luego, Yuuga revela los motivos malvados de AFO para poner de rodillas a Japón y tomar el control total de todas las cosas necesarias que gobiernan un país.

Sin embargo, Deku le dice que los héroes no permitirán que eso suceda, ya que lucharán contra los villanos con todas sus fuerzas. Por alguna razón, Yuuga se disculpa con Deku y comienza a llorar.

My Hero Academia 343 spoilers: Deku, Aoyama y All For One

De repente, All For One aparece detrás de él, dejando a Deku conmocionado. All For One elogia a los Aoyama por sus acciones. Le pregunta a Yuuga si sus padres le contaron sobre el plan final para atraer a Deku.

Yuuga confirma que sus padres han prometido que el mundo de All For One será un lugar mejor. Deku está furioso y le grita a Yuuga quien, en ese momento, se inclina y llora. Pero de repente, Aoyama gira y dispara un láser a All For One, quien puede esquivar el ataque.

Deku dice que la actuación de Yuuga es realista y este último dice que era la única forma de engañar a alguien como All For One. Hasta aquí los spoilers de My Hero Academia Capítulo 343. Los fanáticos se preocuparon por la redención de Aoyama en el manga, pero tras este “engaño” quizás la redención sí es posible. ¿Qué piensas?

¿Cuántos capítulos de manga tiene Boku no Hero?

Al momento de redactar este artículo, el manga Boku no Hero Academia tiene 342 capítulos lanzados. El capítulo 343 de MHA se lanzará el domingo 13 de febrero de 2022. Los fanáticos pueden leer My Hero Academia 343 y más capítulos en línea en Manga Plus y VIZ Media.

Conoce las últimas actualizaciones del anime. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Mata ne!