My Hero Academia 342 spoilers: Deku y Uraraka tienen un emotivo diálogo

Después de centrarse en los villanos, el nuevo capítulo vuelve a mostrar a los héroes preparándose para el conflicto épico. Las últimas filtraciones y spoilers del Capítulo 342 de My Hero Academia están disponibles.

Un usuario de Discord llamado Rukasu ha compartido el resumen y los spoilers del Capítulo 342 de Boku no Hero Academia de Kohei Horikoshi. A continuación, La Verdad Noticias te informa todo sobre los spoilers, escaneos sin procesar y el sitio para leer el manga.

Spoilers de My Hero Academia Capítulo 342

Foto: MHA Spoilers Capítulo 342

El capítulo 342 de MHA comienza con dos civiles dentro de UA hablando de que All For One está de vuelta dando órdenes. Los civiles notan cómo All For One les ha pedido que inicien un levantamiento involucrando a refugiados que dudan de los héroes.

De vuelta en los dormitorios, se muestra a los estudiantes regresando y parecen cansados después de sus deberes de patrulla. Iida, que se pone su nuevo uniforme, afirma que es importante para ellos estar patrullando las calles y ganarse la confianza de los ciudadanos.

Foto: MHA Spoilers Capítulo 342 Manga

Agrega que no deberían estar quejándose del desempeño de sus funciones. Mientras tanto, Deku cree que debe agradecer a Uraraka por lo que hizo por él. All Might entra al dormitorio con Nezu y Tsukauchi.

Momo pregunta si han venido a compartir noticias sobre Aoyama. Tsukauchi confirma, mientras que All Might afirma que también deben discutir un plan B para la próxima batalla. Al día siguiente, la Clase 1-A se está preparando para dejar UA. Los estudiantes se están despidiendo por última vez de sus padres y seres queridos.

La clase llega a una instalación llamada Troy que fue construida por Powerloader, Cementoss y Ectoplasm. La instalación es similar a los dormitorios de la UA y los estudiantes tienen sus propias habitaciones.

Foto: MHA Spoilers Capítulo 342 "Deku y Uraraka"

Más tarde, en el Capítulo 342 de MHA, Deku busca a Uraraka y la encuentra sentada afuera sola. Él salta para sentarse con ella. Él le agradece por el discurso anterior en UA. Sin embargo, ella dice que él está haciendo un gran problema con algo pequeño.

Él le pregunta qué estaba haciendo sola y ella le dice que está vigilando la ciudad. Ella habla sobre cómo estaba pensando en Himiko Toga mientras daba su discurso. Ella sabe que Toga desempeñó un papel en la destrucción de la ciudad, pero no conoce su versión de la historia.

Deku y Uraraka continúan con su diálogo de corazón a corazón. Hacia el final del capítulo, se muestra a All For One sosteniendo su comunicador y diciendo: "comencemos". En otras noticias, antes informamos que el manga de My Hero Academia supera las 65 millones de copias en circulación.

Foto: MHA Spoilers Capítulo 342 "Shoto"

¿Cuándo sale My Hero Academia Capítulo 342?

El capítulo 342 de My Hero Academia está programado para su lanzamiento el domingo 6 de febrero. El capítulo estará disponible en VIZ Media y la aplicación de lectura MANGA Plus de la editorial Shueisha.

