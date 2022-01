My Hero Academia 339 spoilers: Deku entra a la guerra final con una desventaja

¡Advertencia! Spoilers por delante del Capítulo 339 de My Hero Academia. La Verdad Noticias te recomienda estar al día con la serie de manga creada por Kohei Horikoshi. Este capítulo se titula “La historia de cómo todos se convirtieron en héroes parte 2”.

Mientras el elenco de My Hero Academia se dirige hacia su confrontación final con All For One, Deku no peleará a plena capacidad, y todo es gracias a Mei Hatsume y, en menor medida, al director Nezu.

Recordamos que la nueva película My Hero Academia: Misión Mundial de Héroes llega a cines de México y Latinoamérica este 6 de enero de 2022.

Resumen de My Hero Academia Capítulo 339

My Hero Academia 339 Spoilers (Imagen: Shueisha)

Izuku Midoroya y Tenya Iida visitaron recientemente al maestro fabricante de dispositivos de UA High, Mei Hatsume, para reparar sus disfraces de héroe. Ambos, que no eran enemigos, dañaron las suites del otro cuando Tenya y sus compañeros de clase no tuvieron más remedio que usar la fuerza contra Deku cuando decidió enfrentarse a All For One solo.

Arreglarlos era una alta prioridad ya que los dos héroes en entrenamiento acaban de recibir una nueva misión que actualmente no se ha revelado al lector, que de alguna manera implica aprovechar al traidor Yuga Aoyama para su ventaja.

Pero en el Capítulo 339 de My Hero Academia que puedes leer en MANGA Plus, Mei originalmente se niega rotundamente a arreglarlos, pero finalmente proporciona algunas imitaciones baratas que hizo con su mano no dominante mientras hablaba con ellos.

Desafortunadamente para Deku e Iida, Mei tiene asuntos más urgentes que sus disfraces. Hace muchos capítulos, el director Nezu reveló a la clase 1-A todas las mejoras que recibió UA High para proteger a todos los que se refugian allí.

Power Loader fue asignado al proyecto porque recientemente reclutó a Mei para ayudar a mejorar los refugios de evacuación de Nezu en My Hero Academia. Basado en el diseño de diseño que Mei muestra a Deku e Iida, el proyecto básicamente consiste en instalar algún tipo de dispositivo de propulsión en ciertas secciones de UA High que se han separado en bloques.

El sistema de propulsión está destinado a mover estos bloques a un lugar seguro durante una evacuación. En realidad, Mei ya había terminado el proyecto, pero busca continuamente formas de mejorar sus diseños.

Dedicar tiempo a reparar los disfraces de Deku y Tenya podría afectar negativamente a los bloques de refugio de evacuación, que esencialmente convierten a UA High en un robot. Sin embargo, ella no solo deja a Deku y Tenya colgados.

Mientras les explica su forma de pensar, construye diseños de imitación. Además de demostrar su dedicación y habilidad, su incapacidad para ayudar a Deku lo obligará a parecerse más a All Might en el manga My Hero Academia.

Lo que necesitaba reparación eran partes que ella creó inicialmente para ayudar a Deku a lidiar con el retroceso que sufre cuando invoca a One For All. Específicamente, sus suelas de hierro y guantes de la fuerza aérea protegían sus pies y manos respectivamente.

¿Cuántos Quirks tiene Deku?

Mei crea nuevos guantes para Deku (Imagen: Shueisha)

Deku tiene un total de seis Quirks, heredados por aquellos que tuvieron el poder antes que él en My Hero Academia. Además, todos estos se combinan con el séptimo, que sería el One For All. Hasta ahora conocemos Látigo Negro, Flotar, Sensor de Peligro, Cortina de Humo y Fa Jin.

Antes de que Mei hiciera sus suelas y guantes de héroe, Deku no podía desatar One For All sin lastimarse. Para manejar la peculiaridad en sus manos, se aclimató limitando los golpes a cada dedo, lo que logró con un movimiento rápido. El dedo que usó para mover automáticamente sufrió una lesión masiva.

Aunque Deku perdería el uso de un dedo, enfocar el poder le permitió desatar One For All 10 veces en lugar de solo dos si usaba toda su mano. Los guantes de Mei le permitieron empuñar One For All sin romperse los dedos.

Mientras tanto, All Might nunca necesitó un disfraz especial para usar One For All sin lastimarse. Como heredero de One For All, Deku estaba destinado a convertirse en el próximo All Might, pero el hecho de que ni siquiera pudiera lograr lo que All Might podía hacer naturalmente lo puso en desventaja.

Afortunadamente, Deku nació sin peculiaridades porque lo hizo inherentemente más adecuado para manejar todas las peculiaridades de los predecesores de One For All. All Might también nació sin peculiaridades, pero el poder de One For All no se había desarrollado lo suficiente como para que él ejerciera estas peculiaridades adicionales en ese momento.

Entonces, aunque Deku tiene menos protecciones, esto lo obligará a aprender cómo disminuir el daño que sufre al ejercer la peculiaridad, haciéndolo aún más como All Might antes de su retiro.

Pero debido a que ahora puede ejercer más peculiaridades que All Might, la falta de protección de Deku lo empujará aún más adelante de su maestro y héroe. Anteriormente, informamos que My Hero Academia explora cómo se siente la Clase 1-A sobre el traidor.

