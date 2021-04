My Hero Academia 310: Fecha de estreno, spoilers y dónde leer

Escrito e ilustrado por Kohei Horikoshi, My Hero Academia es una de las mejores series de manga de acción. También hay una adaptación de anime en curso por Studio BONES con millones de fanáticos en todo el mundo.

Cada semana, los fanáticos de Boku no Hero Academia esperan ansiosamente un nuevo capítulo de manga, y esta semana, todos esperan leer el capítulo 310. ¡Advertencia! Lo siguiente en La Verdad Noticias te comparte spoilers, fecha de estreno y dónde leer la serie shonen.

El capítulo 309 finalizó con el debut de un equipo especial. Este equipo está formado por Top 3 (Endeavor, Hawks y Best Jeanist) junto con All Might y Deku. Midoriya Izuku decidió alejarse de la Academia UA para enfrentarse directamente a All For One. Entonces, el capítulo 310 continúa con su misión coordinada por los héroes profesionales.

¿Cuándo sale My Hero Academia capítulo 310?

El equipo de Deku inicia su misión (Foto: Shueisha)

El lanzamiento del capítulo 310 de My Hero Academia está programado para el domingo 25 de abril de 2021. El nuevo capítulo se lanzará a la medianoche JST (hora estándar de Japón). Sin embargo, el tiempo de publicación puede variar según su ubicación internacional. Además, es posible que debas esperar un poco más para obtener la traducción oficial.

Spoilers de Boku no Hero Academia 310

El capítulo oficial aún no ha salido, pero, curiosamente, ya tenemos algunos jugosos spoilers del capítulo 310. En primer lugar, el capítulo se titula "Mentor y alumno". Los ciudadanos están atacando a una mujer debido a su peculiaridad de tipo mutante. Todos piensan que es una villana, pero afortunadamente, Deku la salva.

Deku luego solicita a All Might que lleve a la mujer al refugio más cercano. En el Vestigio de One For All, Izuku explica que todavía no conocen la ubicación de Lov. Además, no hay suficientes personas para manejar la fuga de los villanos.

Deku luego recuerda la conversación anterior de predecesores OFA, donde se enteró de las peculiaridades individuales y su historia contra AFO. El segundo dice que ganas o pierdes en la batalla, por lo que la idea de salvar a un archienemigo es delirante.

Luego le pregunta a Yoichi si Deku podría ganar. Yoichi responde: "Es cierto que el origen de OFA es ser un poder que no se inclina ante AFO, pero es porque me extendiste la mano, el viaje de OFA comenzó". Finalmente, el segundo le pide a Midoriya que "acelere las cosas".

¿Dónde leer el manga de Kohei Horikoshi?

Hawak en My Hero Academia 309 (Foto: Shueisha)

Si no sabes dónde leer el manga de Deku, bueno, debes saber que VIZ Media debería ser tu destino principal. Curiosamente, puedes leer los últimos tres y los primeros tres capítulos de forma gratuita. Sin embargo, para leer los capítulos intermedios, debe obtener la suscripción a Shonen Jump. Esto también aplica en MANGA Plus.

Conoce los últimos detalles del mundo del anime. Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado. Mata ne!