My Hero Academia 309 spoilers, fecha de estreno y dónde leer

Después de salvar a Yo Shindo, Deku persigue a Muscular, que se está volviendo loco y destruye todo lo que se le presenta. El capítulo 309 de My Hero Academia muestra los intentos de Midoriya Izuku de detener al villano del manga.

El usuario de Twitter "Aitaikimochi" compartió la vista previa del capítulo 309 junto con el mensaje del creador de manga Kohei Horikoshi, después de que el capítulo 308 fuera publicado oficialmente. La Verdad Noticias te lo comparte a continuación:

"Deku todavía continúa solo, pero ¿qué pasará exactamente durante ese tiempo?", comparte el fanático de My Hero Academia sobre el capítolo 309. Al parecer los predecesores de One For All están ayudando a Izuku con sus Quirks y lo guían para que Deku aproveche su potencial al máximo.

Deku usará más Quirks de One For All en My Hero Academia 309

¿Cuándo sale My Hero Academia 309?

Según información del sitio oficial de VIZ Media, el capítulo 309 de Boku no Hero Academia está programado para lanzarse el domingo 18 de abril (11:00 CST). Los fanáticos pueden leer el manga de forma legal y gratuita (últimos 3 capítulos) en la aplicación MANGA Plus de Shueisha; ya que así apoyan el trabajo del creador.

¡Advertencia! Los spoilers continúan. Después de ver a Deku, Muscular se emociona cuando finalmente consigue un oponente digno. Muscular le dice a Midoriya cómo estos héroes (refiriéndose a Shindo y los demás) no están a la altura.

Agrega que no busca venganza ni nada dramático. Todo lo que quiere es divertirse. Luego el villano salta hacia Deku, pero este último nota que su salto no es lo suficientemente alto. Choca contra el edificio y lo destruye por completo.

My Hero Academia 308 (Foto: Shueisha)

Mientras tanto, Deku saca a Shindo de los escombros y lo lleva a Tatami. Le pide que le dé primeros auxilios. Tatami está enojada con Shindo por intentar luchar solo contra un villano como Muscular. Tatami no puede ver a Deku a través del humo, pero puede reconocer su voz.

Deku nota que está perdiendo el control sobre sus nuevos poderes. Mientras tanto, un usuario de One For All aparece en sus pensamientos y le recuerda cómo la influencia de OFA ha abierto las compuertas. Le dice a Izuku que el poder se ha construido a través de ocho generaciones de usuarios de la peculiaridad.

Deku aprende cómo siente el calor del poder porque es el noveno usuario. El usuario de One For All guía al protagonista de la serie shonen para que se relaje y use los poderes como herramientas y aborde los problemas de manera estratégica.

Más tarde, Deku usa Float del séptimo usuario y la pantalla de humo del sexto para limitar la visibilidad de Muscular. El sentido de peligro del cuarto usuario le permite a Deku leer los movimientos del oponente y el látigo negro del quinto se usa para restringir al enemigo.

Es probable que el nuevo capítulo muestre a Deku usando One For All de una manera más controlada; algo que los fanáticos de My Hero Academia nunca han visto antes en el predecesor de Izuku, All Might. ¿Qué opinas de los nuevos Quirks disponibles para Deku?

Conoce los últimos detalles del mundo del anime. Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado. Mata ne!