My Hero Academia 309 revela un importante consejo para Deku

My Hero Academia no solo ha recogido las piezas de la pelea gigante conocida como el "Arco de Guerra", sino que también le ha dado a Midoriya Izuku y sus amigos un salto de tiempo que los ve en lugares muy diferentes de sus vidas.

Este fue el caso con el mentor de Izuku, Gran Torino, quien terminó por darle algunos escalofriantes consejos a Deku para el futuro. ¡Advertencia! Si no te has sumergido en el último capítulo del manga de My Hero Academia, el capítulo 309, es posible que desees volver ahora para evitar spoilers en La Verdad Noticias.

Como vimos durante la última gran historia de Kohei Horikoshi, Gran Torino estuvo cerca de la muerte tras su encuentro con el poder All For One que fluía por las venas de Shigaraki Tomura. Aunque sobrevivió al encuentro, definitivamente necesitará algo de tiempo de recuperación para volver a la acción.

¡Spoilers del capítulo 309!

Deku habla con Gran Torino (Foto: Shueisha)

La última entrega de la franquicia de anime Boku no Hero Academia es testigo de cómo Midoriya recorrió la ciudad luchando contra las numerosas amenazas que aparecen en la ciudad; como el aterrador Muscular.

Con numerosas fugas de prisión que desataron a All For One y una tonelada de otros villanos del pasado, Deku definitivamente tendrá mucho trabajo para él mientras sigue moviéndose para salvar las vidas de sus amigos y familiares.

El capítulo 309 nos trajo al presente y también aprovechó la oportunidad para mostrar a Izuku hablando con Gran Torino. El héroe anciano también se disculpó por no haber podido matar a Shigaraki, pero le informó a Midoriya que eliminar al heredero de All For One podría ser la única forma de salvarlo:

"Debería haber matado. Lo siento. No seas tan rígido. Matar puede ser otra forma de salvar a alguien. Nunca lo olvides. De cualquier manera, tienes que ajustar cuentas con la Liga de Villanos", dijo Gran Torino.

El maestro de Deku no estaba solo en sus creencias, ya que muchos de los Vestigios de One For All le dijeron lo mismo a Izuku, lo que llevó al joven héroe a reflexionar sobre cuál es el mejor curso de acción contra Shigaraki.

Con la página final insinuando un gran equipo entre Deku, All Might, Endeavour, Hawks y Best Jeanist, está claro que los héroes están tratando de recoger las piezas antes de que los villanos puedan lanzar su contraataque completo contra la sociedad.

¿Dónde leer el manga My Hero Academia?

Los fanáticos de My Hero Academia pueden leer el manga de forma legal y gratuita (últimos 3 capítulos publicados) en el sitio oficial de VIZ Media, Shonen Jump o la aplicación MANGA Plus de Shueisha.

