My Hero Academia 306 spoilers: ¿Deku deja la escuela y se convierte en villano?

Los spoilers del capítulo 306 de My Hero Academia finalmente salen horas antes de la hora programada habitual. Todo el fandom del manga creado por Kohei Horikoshi está en un caos, ya que uno de los mejores capítulos de MHA se ha filtrado, e incluso incluye una portada a todo color.

Las filtraciones del manga se han compilado y también se revela el resumen básico del capítulo 306 de Boku no Hero Academia. Para los fanáticos del manga que están leyendo más adelante, la publicación de La Verdad Noticias contiene spoilers y por lo tanto, uno debe seguir adelante bajo su propio riesgo.

Spoilers de My Hero Academia: Capítulo 306

Los spoilers de My Hero Academia revelan que el título es “Opening Of Final Chapter” Original: 終章開幕. Los spoilers fueron compartidos por Atsushi y Rukasu en Twitter. Sin más advertencias, puedes proceder al resumen básico del capítulo 306:

Deku se despierta en el capítulo 306 ¿y se despide de sus amigos?

All Might le cuenta a Hawks y Best Jeanist sobre One For All.

Endeavor, Hawks y Jeanist ofrecerán una conferencia de prensa. Contando a los reporteros todo sobre el pasado.

Para proteger a Deku, Endeavor les dice a los periodistas que no sabe nada sobre One For All.

Endeavor escucha sobre OFA y responde que no entendió nada.

Se están cerrando muchas escuelas de héroes en todo el país.

Deku fue dado de alta del Hospital y luego abandonó UA.

Izuku dejó una carta para sus amigos, quienes se sorprendieron al leerla, Uraraka también se sorprendió.

Las cartas revela que OFA es un poder que recibió de All Might para derrotar a Shigaraki y All For One.

Posible contenido de la carta de Deku para Uraraka

En las últimas 2 páginas, se muestra a Deku parado sobre algo y mirando hacia la ciudad.

El protagonista tiene una bolsa y también lleva una versión rasgada y corta de la capa de Grand Torino.

En el siguiente panel, Deku tiene un tipo de mirada deprimente y dice: "Es un gran villano" (referencia al capítulo 1).

El resumen completo del capítulo 306 de My Hero Academia se actualizará una vez que se verifiquen y traduzcan al español las filtraciones de los raws del manga. Sin embargo, lo mejor es esperar el lanzamiento oficial programado para el domingo 21 de marzo a las 12 pm EST. Los fanáticos pueden leer el manga en MANGA Plus, Shonen Jump y Viz Media.

