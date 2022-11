My Daughter Left the Nest and Returned an S-Rank Adventurer tendrá anime

Se ha anunciado una adaptación al anime de My Daughter Left the Nest and Returned an S-Rank Adventurer (Boukensha ni Naritai to Miyako ni Deteitta Musume ga S-Rank ni Natteta) a través de un tráiler del sexto volumen recopilatorio de la adaptación de manga, que se lanzará el 11 de noviembre.

La Verdad Noticias te comparte que My Daughter Left the Nest and Returned an S-Rank Adventurer fue la primera novela web de Mojikakiya que comenzó a serializarse en Shousetsuka ni Narou en septiembre de 2017.

Una serie de novelas ligeras ilustrada por toi8 y publicada bajo el sello Earth Star Novel de Earth Star Entertainment comenzó en febrero de 2018 y finalizó en noviembre de 2021 con 11 volúmenes. El manga de Kuu Urushibara comenzó en mayo de 2018.

Anteriormente, informamos sobre la adaptación de anime para la novela ligera Sasaki to Pii-chan (Sasaki and Peeps). Recordemos que J Novel Club publica las novelas ligeras de My Daughter Left the Nest and Returned an S-Rank Adventurer en inglés. Bookwalker Global describe la trama como:

“La vida de un aventurero no siempre es glamorosa. Belgrieve descubre esto de la manera más difícil cuando un encuentro mortal le roba la pierna y la capacidad de perseguir sus sueños poco después de partir hacia la fama y la fortuna”.

“¡Pero el destino no ha terminado con este aventurero retirado! Mientras recolecta hierbas en el desierto, descubre a una niña abandonada y la llama Angeline después de decidir criarla como propia”.

“Angeline crece para convertirse en una aventurera de primer nivel por derecho propio, sin embargo, después de aventurarse en el mundo y hacerse un nombre, la fama, la fortuna y el poder no tienen ningún atractivo para la consumada aventurera de rango S: su deseo más sincero es nada más que para volver a ver a su padre”.

Imagen: My Daughter Left the Nest and Returned an S-Rank Adventurer.

Al momento de redactar este artículo, la adaptación de animación japonesa para My Daughter Left the Nest and Returned an S-Rank Adventurer todavía no confirma una fecha de lanzamiento.

