Música de My Hero Academia muestra los principales spoilers de la temporada 5

La revelación oficial de la banda sonora o música de My Hero AcademiaMy Hero Academia muestra algunos de los principales spoilers de la temporada 5 del anime y a continuación, en La Verdad Noticias te los compartimos junto con algunas curiosidades.

La quinta temporada ya está en marcha, ya que los dos primeros episodios de la serie shonen no solo han reintroducido a los fanáticos al elenco extendido, sino que han comenzado a preparar el escenario para su primer arco importante.

Con la nueva temporada confirmada que durará más de 20 episodios en total, ha sido una maravilla hasta dónde llegará esta nueva temporada de My Hero Academia en términos de adaptación de la serie de manga original de Kohei Horikoshi.

Con la revelación de su banda sonora oficial, tenemos una buena idea de qué esperar. Después de todo, Boku no Hero Academia es muy conocida por su música, y Yuki Hayashi debe agradecer las pistas.

El compositor ha supervisado el trabajo en el programa desde su primera temporada , y esta quinta banda sonora promete ser algo especial a juzgar por los nombres de las pistas. Por supuesto, el nombre viene con algunos grandes spoilers, y puedes encontrar los títulos a continuación:

Lista de música My Hero Academia temporada 5

Yuki Hayashi preoduce el soundtrack oficial de My Hero Academia

Go, Plus Ultra

So Classmate Were Born of Worthy Competition

Successor

A vs B

Quirk Don-Pachi Great Exchange

What to Inherit

The Mission of the Stealth Hawk

Different Ability Liberation Army

My Villain Academia

Second Coming

Gigantomachia

Mine Woman

Toga's Nature

Symbol of Fear

I Don't Kill My Friends

Re-Destro

Paranormal Liberation Front

Sound of the Holidays

Como puede ver arriba, las pistas de OST parecen hacer referencia a momentos específicos de los próximos arcos del anime. "A vs B" sin duda hace referencia a la misión de entrenamiento conjunta que viene para la clase de Izuku la próxima semana.

En cuanto a "La misión del Stealth Hawk", podemos asumir que la pista se refiere a Hawk y su misión de infiltrarse en la Liga de Villanos. Y, por supuesto, "My Villain Academia" cambiará su enfoque en Shigaraki Tomura y la pandilla a medida que avanza la quinta temporada.

Claramente, My Hero Academia tiene mucho reservado para este año, y los fanáticos no querrán perderse lo que está por venir. Entonces, si aún no te has puesto al día con la quinta temporada, siempre puedes ver el anime en Funimation o Crunchyroll.

