Murió Kayaharuka, artista del manga Maou Gakuin Futekigousha

El fandom del manga se está reuniendo para lamentar la pérdida de un artista querido dentro de la comunidad. Un nuevo informe de Japón, confirmó que el artista de manga detrás de Maou Gakuin Futekigousha (The Misfit of Demon King Academy) ha fallecido.

Kayaharuka (Haruka Kaya) murió el 6 de julio, antes de ser puesto a descansar en un funeral privado. Square Enix compartió la actualización, mientras la compañía supervisó la publicación de la serie. La editorial japonesa también omitió cualquier causa de muerte en el anuncio.

Se informó que el manga The Misfit of Demon King Academy estaba siendo cancelado la semana pasada (el 7 de julio), pero cuando se publicó el comunicado, el artista ya había fallecido. También se dio a conocer, que Kayaharuka estaba lidiando con cáncer de páncreas diagnosticado desde 2019.

Fallece la artista de Maou Gakuin Futekigousha

Foto: The Misfit of Demon King Academy - Square Enix

Según información de Comicbook, “el cáncer de páncreas sigue siendo una de las formas de cáncer más mortales hasta la fecha. La tasa de supervivencia combinada a 5 años para la enfermedad es del 10% y las formas metastatizadas tienen tasas de supervivencia tan bajas como el 3% en promedio”.

Según la Sociedad Estadounidense contra el Cáncer, “el cáncer de páncreas representa el 3% de todos los cánceres en los Estados Unidos, y los hombres tienen un poco más de probabilidades de desarrollar este tipo de cáncer que las mujeres”.

Kayaharuka se despide de sus fanáticos

En cuanto a Kayaharuka, los fanáticos están de luto por la muerte del artista, y no mucho después de que les dijeron que The Misfit of Demon King Academy estaba terminando. El comunicado de prensa incluso incluyó una nota de Kayaharuka, que "agradeció póstumamente a los fanáticos por su apoyo".

El artista enfatizó el arrepentimiento que sentían por el final del manga tan repentino. Sin embargo, Kayaharuka también señaló que "atesoraba el tiempo que dedicó a trabajar en el manga".

El anime Maou Gakuin Futekigousha estrenó su temporada 1 en julio 2020 y aún hay noticias sobre una segunda temporada. En La Verdad Noticias lamentamos la muerte de Kayaharuka y enviamos nuestras condolencias a la familia del artista.

