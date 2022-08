¿Murió Bakugo en My Hero Academia?

¡Advertencia! Lo siguiente en La Verdad Noticias hablará de spoilers importantes. Antes de seguir leyendo te recomendamos estar al día con el manga My Hero Academia escrito e ilustrado por Kohei Horikoshi.

¿Cómo muere Bakugou?

Imagen: Shueisha / My Hero Academia 362 "Muerte de Bakugou"

Katuski Bakugo estaba luchando contra Shigaraki Tomura, quien está en posesión de un poder llamado One For All. Básicamente es la carta Uno invertida del universo, y parece permitir que el portador reciba una cantidad impía de castigo y pueda devolverlo diez veces. Y en esa pelea, Bakugo recibió un golpe. Un mal golpe (que lo hace parecer muerto). Sus ojos están abiertos y hay un agujero literal en su pecho.

¿Bakugou sobrevive en My Hero Academia?

Realmente lamentamos decirlo, creemos que fue fatal. Y según las miradas en los rostros de los otros héroes (sobre todo Best Jeanist), parece que es seguro decir que es definitivo. Incluso vemos un panel de su pobre corazón con un agujero.

Lo sentimos todos, Bakugo está muerto. El fandom necesita un momento para procesar esta noticia. Si necesitas llorar, aquí tienes un espacio seguro para hacerlo. Sin embargo, nos atrevemos a decir que de una manera horrible, esta muerte fue necesaria para ascender al villano Shigaraki a las alturas de lo verdaderamente aterrador.

Una historia es tan fuerte como el villano al que vence. La elección de matar a Bakugo en la serie My Hero Academia es atrevida y le dará a esta serie una carga emocional que no tenía antes. Bakugo es un cordero sacrificado en el altar del arte.

Te puede interesar: My Hero Academia lanza la sinopsis de la temporada 6

Es hermoso, es horrible, y realmente desearíamos no tener que verlo. Pero ahí tienes. Entonces, descansa en paz, Katuski Bakugo. Tu lucha ha terminado, pero no serás olvidado.

El capítulo 362 nos hace creer que Bakugo está muerto en My Hero Academia, pero las cosas podrían dar un giro inesperado cuando llegue Deku o cualquier otro héroe capaz de viajar en el tiempo (esto último es una teoría muy comentada por los fans). Después de todo, también tenemos el poder de Eri, uno que le permite "rebobinar" un cuerpo individual a un estado anterior.

Conoce las últimas actualizaciones del anime. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Mata ne!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram