Mujer vende las costosas cartas Yu-Gi-Oh! de su esposo por venganza

Las redes sociales explotaron por el reciente caso de una mujer que consiguió vengarse de su esposo por engañarla. ¿Cómo lo hizo? Bueno, ella ideó un plan que involucró vender una rara colección de cartas Yu-Gi-Oh! de su esposo y al final tuvo éxito.

Después de que la esposa descubrió la trampa de su esposo, colocó las 26 cajas de paquetes múltiples cartas de Yu-Gi-Oh! en Yahoo Subastas; publicación ahora viral. Admitió que no sabe en absoluto cuánto cuestan estas tarjetas y por lo tanto puso a la venta todas por 1 yen.

Como se ve en la imagen de abajo, estos conjuntos provienen de los conjuntos de refuerzo Magic Ruler, Pharoah's Servant, Curse of Anubis, Thousand Eyes Bible, Mythological Age y Spell of Mask. La Verdad Noticias te comparte la nota original publicada por la mujer:

Foto: Yahoo! Subastas "26 paquetes de cartas Yu-Gi-Oh!"

“Este es mi primer listado en Yahoo! Subastas. Como acto de venganza contra mi marido por haberme engañado, he decidido vender su colección. Los artículos no están abiertos, así que me alegraría si puedo conseguir un buen precio por estos”, escribió.

“Las cajas han estado en un estante con una tapa sobre ellas, por lo que ni siquiera están polvorientas. No estoy muy familiarizada con los juegos de cartas coleccionables, pero para mis ojos inexpertos, los artículos no tienen daños ni rasgaduras, así que acepta su condición tal como están. Gracias", concluyó la mujer en Yahoo Subastas.

¿Por cuánto se vendieron las cartas Yu-Gi-Oh!?

La subasta comenzó a solo 1 yen el sábado pasado. Al momento de escribir este artículo, las ofertas ahora suben por 8,205,000 yenes. Parece que la venta estará bastante elevada cuando se realice la venta.

Muchos seguidores del anime, manga y videojuegos están familiarizados con el extremo costo de artículos coleccionables. Desde tarjetas de Pokémon hasta las ante mencionadas cartas de Yu-Gi-Oh!, su venta (sobre todo ejemplares poco comunes) pueden llegarse a vender por millones de dólares.

