Muerte de Zero Two en Darling in the FranXX

Zero Two es uno de los personajes más populares de Darling in the Franxx, diseñada desde el principio como el ícono más destacado de la serie de anime, adorado tanto por fans como críticos de entretenimiento.

Hiro y Zero Two mueren en el proceso de defender la Tierra de VIRM, y la serie termina con los dos volviendo a encontrarse cuando eran niños, habiendo reencarnado en la Tierra, donde la raza humana ahora está prosperando nuevamente.

En La Verdad Noticias te revelamos quién es 002 en Darling in the FranXX, quien a lo largo de la serie se presentó como una forma de vida creada artificialmente que aspiraba a convertirse en un ser completamente humano y cuya muerte conmovió a los seguidores del anime.

¿Quién hace la voz de Zero Two en Darling in the FranXX?

Mariana Ortiz da voz a Zero Two

El doblaje de Darling in the FranXX fue producido por el Studio Trigger con Mariana Ortiz dando voz a Zero Two, también conocida como 002 y cuya voz original fue Haruka Tomatsu, seiyū y cantante conocida por animes como Violet Evergarden: La película y Nanatsu no Taizai.

Por su parte, Mariana Ortiz es conocida en el doblaje latino por personajes como Lin en Inuyasha, May en Pokémon, Okinu en Cazafantasmas Mikami, Bellota en el anime, Las chicas superpoderosas Z y Las chicas superpoderosas reinan y Jenna Hamilton en Awkward.

¿Cuántos años tiene Zero Two en Darling in the Franxx?

Zero Two nunca revela su edad

Con una personalidad carismática, la edad de Zero Two fue desconocida durante toda la serie Darling in the Franxx debido a que ella misma había olvidado un pasado trágico pero eso no impidió que fuera excéntrica, segura, asertiva y "rebelde hacia el gobierno mundial" del anime.

¿Cuántas temporadas tiene el anime Darling in the Franxx?

Darling in the Franxx tiene una temporada

El anime dirigido por Atsushi Nishigori con personajes diseñados por Masayoshi Tanaka tiene una temporada con 24 episodios en total. La segunda temporada de Darling in the FranXX tiene planeado estrenarse en otoño del 2022 pero aún no ha revelado una fecha oficial.

