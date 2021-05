Muere por COVID-19 el actor Osvaldo Trejo, voz de Sukuna en Jujutsu Kaisen

Osvaldo Trejo, un actor de voz que ha prestado su talento a series de anime como Jujutsu Kaisen, Dragon Ball Super y muchas otras series y videojuegos, falleció a los 32 años. El mundo del doblaje está de luto y en La Verdad Noticias enviamos nuestro más sentido pésame por su muerte.

Anunciado el 6 de mayo, el actor había sido originalmente hospitalizado por COVID-19 de abril, sucumbiendo al virus que se ha abierto camino en todo el mundo durante más de un año.

El mexicano Lalo Garza, un compañero actor de voz y amigo de Trejo, quien es el actor de voz de Krillin de Dragon Ball Super en América Latina, compartió sus condolencias por la pérdida de la voz de tantos papeles, y señaló que era demasiado joven para ser tomado por el COVID-19, que lo vio hospitalizado durante semanas:

(Foto: Lalo Garza en Twitter)

Personajes del actor Osvaldo Trejo

Foto: Personajes del actor mexicano

Además de ser la voz de Sukuna en el anime Jujutsu Kaisen, Trejo interpretó a Auta Magetta de Dragon Ball Super, Reiss Fritz de Attack On Titan, Genya en Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba y más. El actor también prestó su talento a videojuegos como Overwatch y Detroit Become Human para nombrar unos pocos.

Biografía del actor mexicano

Trejo fue un actor especializado en el doblaje. Nació en la Ciudad de México en 1988, incursionando en el negocio de la actuación de voz mientras asistía a la Escuela de Ingeniería Mecánica y Eléctrica Zacatenco del Instituto Politécnico Nacional.

Mientras estuvo allí, se unió a un grupo de teatro conocido como "Thespis" que lo puso en su camino para unirse oficialmente al mundo de los actores de voz en 2014. Con sus roles de actuación de voz en anime y videojuegos, Trejo también proporcionó los roles en español para Frank en Doom Patrol y The Reaper en la serie God of War.

Lo extrañaremos mucho y los talentos de interpretación de voz de Osvaldo Trejo fueron claros en los diversos trabajos de los que había formado parte a lo largo de su corta carrera. Puedes escuchar su voz como Sukuna durante toda la primera temporada de Jujutsu Kaisen.

