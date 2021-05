Muere Kentaro Miura, autor del manga Berserk

El mangaka japonés, Kentaro Miura, conocido por Berserk, murió los 54 años de edad a causa de una disección aórtica aguda. La muerte del dibujante fue confirmada por el equipo editoral Hakusensha, a través de su revista, Young Animal publicada este 20 de mayo.

Pese a que la noticia fue revelada este jueves también en las redes sociales dl anime, Miura falleció desde el pasado 6 de mayo. Tras el lamentable suceso, Berserk rindió un homenaje al mangaka a través de su cuenta oficial de Twiiter.

“Nos gustaría expresar nuestro mayor respeto y gratitud por el trabajo de pintura del Dr. Miura y orar por su alma”, informó en un breve comunicado difundido la editorial para la que prestó sus servicios durante más de treinta años.

El universo del entretemindo y la cultura se despidieron con gran dolor de uno del autor de Berserk, uno de mangakas más descatados de los últimos años.

Autor de Berserk

Berserk fue su creación de mayor éxito.

El autor del manga Berserk nació el 11 de julio de 1996, en Chiba, Japón. Fue reconocido por su trabajo en este famoso manga publicado por primera vez en 1989, mismo que ha sido adaptado a anime, videojuegos y diversas versiones cinematográficas.

El dibujante japonés también tuvo colaboración con el mundo de los videojuegos a través de participaciones en títulos como Sword of the Berserk: Guts' Rage, para Dreamcast, o Berserk Millennium Falcon Arc: Chapter of the Holy Demon War, así como para PlayStation 2.

Kentaro Miura trabajos

El dibujante japonés falleció a los 54 años.

Desde muy joven, el mangaka comenzó a dibujar cómic e inició su andadura en la industria de la mano de George Morikawa (Hajime no Ippo) como asistente.

Tras obras de éxito moderado como Miuranger, Berserk fue su creación de mayor éxito, pero el dibujante también tiene obras reconocidas como:

Ken e no Michi

Futatabi

NOA

Oh Roh

Berserk

Oh Roh Den

Japan

Gigantomachia

Durank

Celebrado tanto por su inolvidable historia como por un dibujo inconfundible, el mangaka Kentaro Miura fue recordado y homenajeado por sus fans en redes sociales tras su muerte.

