Muchas series de anime tienen problemas con la exclusividad en Japón

Según información de Kudasai, Japón tiene decenas de canales de televisión donde se le da seguimiento a las series de anime actualmente en emisión. Esto es algo totalmente diferente de lo que pasa en Latinoamérica, donde la mayoría de la animación japonesa se consume desde plataformas de streaming.

En base a un artículo de Yahoo! News Japan, mencionaron que “entre más canales y servicios hay en Japón”, existe más competencia que nos lleva a una táctica bastante odiada: la exclusividad.

Informan que la exclusividad puede ser total, cuando la animación japonesa nunca sale del servicio exclusivo. También puede ser temporal, cuando la serie llega a otros servicios después de un tiempo.

La exclusividad afecta a las series de anime

Disney+, Netflix, HBO Max y Prime Video distribuyen anime.

Yahoo! News Japan informó que la exclusividad “arruina por completo el hype (emoción) por una serie” e incluso corta la posibilidad de conseguir una secuela, película, manga e incluso adaptación live action.

Acerca de la distribución exclusiva en Japón

'Arte' es una de las series de anime afectadas.

“Distribución exclusiva, donde una empresa tiene el monopolio de la distribución en línea. Si hubiera una serie que quiera ver, podría sentirse frustrado por tener que pagar un servicio solo por ver una serie”.

“Sin embargo, transcurrido un tiempo desde su emisión, pueden estar disponibles en otros sitios de distribución. En este artículo se presentan tres títulos de anime que en el momento de su emisión no contaban con una distribución exclusiva, pero que ahora están disponibles en múltiples sitios”.

“También es un tema de interés en las redes sociales, con gente que dice que habría sido un anime dominante si no se hubiera distribuido en exclusiva, y que el número de visualizaciones no es proporcional a lo bueno que es algo”.

“‘Oshi ga Budoukan Ittekuretara Shinu’ (If My Favorite Pop Idol Made It to the Budokan, I Would Die) es una adaptación del manga de Auri Hirao que se emitió de forma exclusiva a través del servicio FOD, pero que ahora está disponible también en dAnime Store y U-NEXT en Japón”.

“En segunda, ‘Arte’ es otro anime basado en un manga de Kei Ookubo que también se emitió en exclusiva a través de FOD, pero ahora está disponible a través de los servicios dAnime Store y Amazon Prime Video”.

“Por último, ‘Akudama Drive’ fue un anime original de Studio Pierrot que se emitió en exclusiva en FOD cuando se estrenó, e incluso existen dos versiones del episodio final (con la segunda añadiendo escenas adicionales), pero ahora está disponible en dAnime Store y Amazon Prime Video en Japón”.

“El efecto de que una serie sea distribuida en exclusiva a través de una sola plataforma termina limitando su público y muchas personas no están dispuestas a pagar un servicio durante tres meses (si la serie tiene una duración de doce episodios) solo para ver una sola serie”.

“Sin embargo, al final de cuentas son decisiones de producción, y deberían estar al tanto de cuáles son las consecuencias de un acuerdo de exclusividad”.

¿Qué dicen los fans del anime sobre esto?

“Desde el punto de vista del comité de producción, una distribución exclusiva es un acuerdo beneficioso. No les importa que el anime tenga éxito si ya tienen una ganancia neta asegurada. ¿Qué elegirías? ¿10 millones de yenes al instante o arriesgarte a que el anime fracase y no consigas nada?”, compartió un fanático.

“Es precisamente por esta razón que no he visto JoJo’s Bizarre Adventure: Stone Ocean”.

“Por eso lo que sale en Netflix cae en picada la mayor parte de las veces. Las decisiones de algunas producciones son demasiado tontas”.

“Mientras los productores ganen mucho dinero a través de un acuerdo de exclusividad, no les importa que el hype por una serie no dure o sea inexistente, y que en consiguiente no se produzcan más temporadas”.

“Hubo bastante anticipación por el nuevo anime de Spriggan en Netflix, que terminó durando unos días. Ahora esa serie también está enterrada en el olvido”.

“Las serie live-action también se emite en exclusividades, pero logran tener mucho éxito. ¿Quizás es una evidencia de que el mercado del anime todavía es pequeño en comparación?”.

“Lo entendería si fueran exclusividades para Netflix, pero FOD es muy pequeño”.

“Los animes no tendrán secuelas si no hay nadie que esté esperando por ellas”.

“Ojalá estos acuerdos fueran exclusivas por tiempo limitado, como ocurre con los videojuegos”.

“No quiero darle un solo yen a Disney para ver los cortos de anime de Star Wars”.

En conclusión, varios fanáticos concuerdan que mucha gente no seguirá las series de anime que se distribuyen en servicios exclusivos. Por lo tanto, piensan que nadie hablará de la serie y pasará al olvido. Y, por supuesto, no se producirán secuelas. La Verdad Noticias te compartirá más información del tema en el futuro.

